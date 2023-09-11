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Глава ВТБ Андрей Костин определил главные направления развития банка до 2026 года

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Продукты и сервисы для массового клиента, а также выстраивание отношений в системе «глобального Юга» - основные направления стратегии развития банка ВТБ на 2024 – 2026 годы. Об этом рассказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью газете РБК.

«Первое — развитие розницы, которым мы будем заниматься очень активно. Второе — развитие отношений в секторе, который мы называем системой «глобального Юга». Потому что миру требуется создание новой, альтернативной расчетной и финансовой системы, которая не была бы связана с долларом и евро», - сказал он.

По словам Костина, задача банка сегодня «стать ближе к человеку, его потребностям». Планируется, что к 2026 году банк увеличит число клиентов до 35 млн, а их долю в общем портфеле банка до «хотя бы 40%».

Второе важное направление стратегии — создание системы «глобального Юга». «Мы активно будем продвигать работу по созданию альтернативной финансовой инфраструктуры [не связанной с западными странами] в практической плоскости. От этой работы во многом зависит развитие всей страны, которая сохраняет очень большой экспортный потенциал», - сказал глава ВТБ.

Он напомнил, что был одним из первых, кто поднял вопрос о необходимости дедолларизации более чем 10 лет назад.

«Но тогда эта идея была не востребована, потому что была другая геополитическая ситуация, не было таких проблем. Сегодня, я думаю, большая часть человечества понимает необходимость альтернативной финансовой системы. Этот вопрос точно будет двигаться, с нами или без нас», - подчеркнул Андрей Костин.

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