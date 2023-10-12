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Герман Греф: нужно вкладываться в различные направления электроэнергетики

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Президент банка принял участие в дискуссии о городах будущего на Российской энергетической неделе

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии «Создавая город будущего» на Российской энергетической неделе — 2023. Эксперты обсудили вызовы, с которыми сталкиваются современные города, — это климатические изменения, нехватка ресурсов, социальные вопросы и многие другие. Справляться с этими вызовами помогают технологии и решения в области городского планирования, экологичного транспорта и производства электроэнергии.

Герман Греф отметил, что вкладываться необходимо в различные направления развития электроэнергетики, потому что неочевидно, какие из них получат наибольшее распространение. В качестве примера он привёл уголь, который многие списали со счетов, а его востребованность в последнее время выросла, ведь благодаря инновационной технологии (сжигание в кипящем слое) выбросы сводятся к нулю. Поэтому важно поддерживать определённый уровень компетенций во всех областях — образно говоря, ставить на максимальное количество лошадей, потому что непонятно, какая придёт к финишу первой.

Возобновляемая энергия солнца и ветра далеко не всегда эффективна в России, учитывая, что средняя скорость ветра в нашей стране на 5 км/ч ниже, чем в Европе, добавил Герман Греф. Солнечных дней, за исключение южных и некоторых других регионов, тоже немного. Поэтому солнечная и ветряная генерация развивается прежде всего в отдельных субъектах РФ — там, где это выгодно и целесообразно, — но для большинства крупных городов страны, включая Москву, это слабо применимо, учитывая масштабы электропотребления.

По мнению главы Сбербанка, умные города можно разделить на три типа: 1) города, которые строят корпорации; 2) города, которые строят правительства; 3) исторические города, которые массово внедряют смарт-решения, — таких городов большинство.

Один из самых ярких примеров корпоративных умных городов в России — это СберСити, который строится сейчас в Рублёво-Архангельском. В нём применяется широкий спектр умных решений, в том числе в сфере энергетики. Например, источники теплогенерации — котельные — находятся на последних этажах каждого здания, то есть генерация не централизованная, а распределённая. Это позволяет обеспечить энергосберегающий режим и избежать ценовой волатильности.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Главное, чем мы гордимся и что мы поставили в главу угла, — это не внедрение в СберСити новых технологий само по себе, а то, что всё это делается вокруг человека. Человеку должно быть там удобно. И этому служит весь спектр имеющихся у нас технологий, например, беспилотный пассажирский и грузовой электротранспорт, в том числе воздушный. Всё это направлено на создание максимального удобства для людей.

У нас практически все системы дублируются. Если у вас вдруг произошла дома протечка или поломка, вы получаете сообщение на свой мобильный. Это сообщение дублируется в местную диспетчерскую — и независимо от того, где вы находитесь, в вашей квартире не будет массового затопления или других проблем, которые потревожат остальных жителей, потому что быстро выйдет группа, которая локализует проблему».

Как рассказал Герман Греф, в СберСити используются решения лучших российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров. Город задуман очень зелёным и будет максимально приближен к природе. К 2027 году туда планируется провести метро, до центра Москвы будет добраться за 10 минут.

Дискуссию модерировал Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв. В неё также участвовали Мэр Москвы Сергей Собянин, основатель и главный исполнительный директор Point Systems Zrt Ласло Ковач и заместитель директора по информационным технологиям Государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Ван.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. Мероприятие традиционно проходит с участием представителей федеральных органов власти, руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли, отраслевых организаций и СМИ. Сбер — титульный партнёр РЭН.

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