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Где можно заработать пенсионерам

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Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» пенсионерам наиболее высокооплачиваемую работу предлагают в сфере строительства и недвижимости с зарплатой в 88 тысяч рублей.

Доход в 70 тысяч рублей доступен соискателям, которые ищут работу в сфере производства и агропрома. Тройку сфер по высоким зарплатным предложениям закрывает транспорт и логистика — 65 тысяч рублей", — сообщается в документе.

Среди вакансий с наиболее высокими зарплатами компании также являются позиции в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья — на таких рабочих местах граждане без особых навыков и опыта могут получать в среднем 45 тысяч рублей в месяц.

В сфере услуг пенсионерам предлагают доход в 43 тысячи рублей. Компании из сферы финансов и страхования готовы платить 40 тысяч рублей. Зарплата в сфере торговли составит 36 тысяч рублей, в IT и телекоме — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, а в сфере образования и культуры — 30 тысяч

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