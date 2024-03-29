Футбольная команда из Лаишево стала второй на всероссийском турнире в Казани

В столице Татарстана завершился второй этап чемпионата по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финал всероссийских соревнований прошли спортсмены из Сызрани и Самары. Ребята из Лаишево заняли второе место в старшей группе.

В региональном этапе приняли участие 15 сильнейших команд из восьми приволжских регионов. На поле встретились 124 спортсмена из республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, а также Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей. Они сыграли в двух возрастных категориях — 12-13 и 14-15 лет.

В младшей группе первое место заняла команда «Иволга» из Самары, «серебро» забрала сборная Люльпанского центра для детей-сирот (Марий Эл), третьей стали игроки «Интер» из Оренбурга. Победители отправятся на финальные игры, которые пройдут в мае на федеральной территории «Сириус» на берегу Черного моря. Там юные футболисты поборются за главный приз — поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк».

По итогам игр старшей возрастной группы победила команда «Искра» из Сызрани Самарской области. В финале соревнований ребята сыграли вничью со счетом 1:1 с командой из г. Лаишево Республики Татарстан. После розыгрыша пенальти сызранские спортсмены забили победный гол в ворота соперников, чем обеспечили себе поездку в Сочи. «Бронза» у победителя прошлогодних соревнований — команды «Интер» из Оренбурга.

В турнире приняли участие 23 девочки, две из которых уехали из Казани со званием «Лучший нападающий». В младшей группе наиболее ярким бомбардиром стала Ирина из команды «Факел-2» из Мордовии. В старшей — награду забрала Виктория из «Интера».

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов проводятся МегаФоном по всей стране с 2005 года. Соорганизаторами выступают Министерство спорта РФ и РФС. За 19 лет в турнире сыграло более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов.