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Фото вулканов и видео с океаном: на Камчатке казанцы оказались онлайн-активнее, чем в мегаполисах

Фото вулканов и видео с океаном: на Камчатке казанцы оказались онлайн-активнее, чем в мегаполисах

Изображение от pvproductions на Freepik

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Фотографиями и видео с Камчатки казанцы делились в интернете чаще, чем кадрами из городов. Эксперты билайна проанализировали обезличенные данные. Так, в среднем турист из Казани за новогодние каникулы на Камчатке использовал более 27 Гб трафика. Здесь по этому показателю казанцы обошли гостей из других регионов России. При этом в Москве или Екатеринбурге объем интернет-трафика путешественника не превышает 2 Гб.

В новогодние праздники казанцы больше тратили интернет на природе. На Сахалине на одного абонента в среднем пришлось почти 13 Гб, а в Иркутской области, знаменитой озером Байкал, – около 2 Гб. В Шерегеше, знаменитом горнолыжными склонами, житель Казани в среднем скачал 5 Гб, а в Сочи, где горнолыжный спорт также популярен, – около 1 Гб.

Что касается городов-миллионников, то в Санкт-Петербурге один гость из столицы Татарстана в среднем потратил более 7 Гб, в Москве – около 1,7 Гб, а в Екатеринбурге – 0,21 Гб.

В целом по России использование мобильного интернета билайна в праздники увеличилось почти на 12%, по сравнению с тем же периодом 2023. Голосовой трафик, напротив, сократился на 13%.

Успешная и стабильная работа билайна в новогодние праздники – это результат длительной подготовки, которая началась задолго до Нового года. Это не только развитие сети в разных регионах России, но и ее адаптация под структуру новогоднего трафика. Во все праздничные дни оператор организовал круглосуточные дежурства специалистов по всей стране.

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