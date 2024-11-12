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Фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках своей идентичности

МТС, цифровая экосистема, и входящий в него хол...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, и входящий в него холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE исследовали региональные музыкальные жанры. Эксперты определили характерные черты регионов, потенциал местных артистов и фестивалей и общие тенденции музыкальных сцен. В Татарстане наиболее популярным жанром исследователи назвали фолк и этно, что присуще большинству национальных республик. Второе место по распространенности получила поп-музыка, на третьем расположились рэп и хип-хоп.

Интерес к фолк-музыке и народным инструментам, который стал заметен в последние несколько лет, эксперты связывают с поиском новых звучаний среди артистов и аудитории, а также стремлением к возвращению к своим истокам, корням, изучению своей идентичности. В Татарстане набирает обороты совмещение фолк-музыки с электронными или роковыми обработками, поп-музыки с этно-мотивами. Исследователи полагают, что благодаря переосмысливанию народных песен и мелодий каждым поколением, у региональной аудитории всегда будет востребована различная интерпретация этнической музыки и фолка. Поэтому, если артист в Татарстане хочет быть коммерчески востребованным, он должен в своем каталоге иметь работы, связанные с этнической или фольклорной музыкой, отмечается в исследовании.

Как отмечает генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова, один из актуальных трендов - децентрализация музыкальной сцены: она перемещается из Москвы и Петербурга в регионы, все большую популярность получают песни на национальных языках.

Наиболее популярный российский жанр - поп-музыка - в регионах с ярким проявлением народной музыки, в том числе в Татарстане, представлен также эстрадной песней. Хотя по популярности среди татарстанцев поп-музыка стала второй, татарскую эстраду слушает аудитория любого возраста и она не меняется в своем звучании, показывая востребованность уже на протяжении двадцати лет.

Для популяризации самих композиций музыканты используют самые необычные инструменты, начиная от кино и сериалов, заканчивая интересными мультижанровыми проектами. Так, к примеру, одна из композиций татарских исполнителей стала практически международным хитом после выхода популярного сериала. К тому же, современные исполнители все чаще включают в свои треки этнические элементы или исполняют музыку вместе с этническими коллективами, которые стремительно набирают популярность в том числе в интернете. Так, другая татарская хип-хоп исполнительница набрала десятки тысяч прослушиваний после завирусившихся в сети клипов на свои треки, исполненные на татарском языке с использованием татарских инструментов в музыке.

Эксперты отмечают, что больше всего шансов завируситься в сети– у хип-хоп, R&B и смежных жанров благодаря коротким и запоминающимся клипам, но целенаправленно добиться этого очень сложно. Делать музыку в соответствии с трендами социальных сетей ничего не гарантирует – нужен активный нетворкинг либо самого артиста, либо лейбла, либо его менеджера с представителями других креативных индустрий и сверхкультуры. В Татарстане работают отдельные лейблы, есть локальные площадки, на которых выступают не только местные артисты, но и приезжает много российских звезд и диджеев. Татарская альтернативная сцена играет на этих площадках с частотой примерно один раз в месяц с музыкой не только на татарском, но и на русском и английском языках. Локальные комьюнити существуют вокруг лейблов Yummy music и Казанализация, площадок «Соль» и «Werk», сообществ рок-музыки и электронных музыкантов.

В поддержку локальных артистов все чаще начинают проводить региональные фестивали. Местные таланты постепенно выходят на первый план, привлекая аудиторию уникальными стилями и звучаниями. Все больше людей хотят поддерживать своих земляков и открывать для себя новую музыку. В Татарстане ежегодно проходит больше десятка музыкальных фестивалей разного формата и жанра – начиная от этнической культуры народов Поволжья, русского рока до индийского фольклора и китайского регги.

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