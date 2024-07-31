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Fix Price сделает два добрых дела в Казани

В первых числах августа компания Fix Price пров...

Фото: freepik.com

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В первых числах августа компания Fix Price проведет два мероприятия в рамках программы социальной ответственности "Добрые дела". Будет оказана помощь самому большому приюту для животных в Казани, а также организована очистка городской территории.

2 августа состоится очистка и облагораживание городской территории рядом со школой по адресу ул. 1-я Газонная, д.1. Fix Price откликнулся на просьбу администрации привести в порядок этот участок: произвести спил старых деревьев, скос травы и уборку территории от мусора. Данное место очень многолюдно, ведь каждый день через него в школу проходит множество детей, а зимой - катаются на ватрушках.

3 августа будет оказана помощь самому большому приюту для животных в Казани. В рамках акции волонтерами Fix Price будет произведена уборка территории и всех помещений в приюте, осуществлена покраска будок, а также предоставлено более 500 кг корма и необходимых медикаментов для животных.

Компания Fix Price выбрала стратегию реализации регулярных добрых маленьких дел, чтобы помочь решить как можно больше локальных запросов. Направить идею о добром деле в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого! Присоединяйтесь!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.

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