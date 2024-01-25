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Финансовая независимость в 21 год: российские студенты рассказали о желаемом ежемесячном доходе и необходимом размере накоплений

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За год зарплатные ожидания российских студентов выросли на 25%, а желаемый размер накоплений — почти вдвое

Российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, а 33% учащихся вузов уже считают себя таковыми. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26,9 лет (большинство называет дату фактического обретения финансовой независимости), выяснили в СберСтраховании жизни ко Дню российского студенчества.

Жители Казани отметили, что хотят обрести (студенты) или уже обрели (все возрастные группы) финансовую независимость в 25 лет.

Для большинства учащихся в целом по стране фундамент финансовой независимости заключается в достойной заработной плате. Об этом заявили 88% студентов (68,7% по всем возрастным группам). Интересно, что если в 2023 году размер желаемого ежемесячного дохода у студентов составлял 80,7 тыс. рублей, то в этом году 100 тыс. рублей.

Казанцы рассчитывают на ежемесячный доход в среднем в 68 тыс. рублей, а сумму необходимых накоплений оценивают в 4,3 млн рублей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Наше исследование показало, что финансовые инструменты — второй по популярности (после зарплаты) способ достижения материальной свободы для молодёжи. В целом по стране такой вариант ответа выбрали 60% респондентов, которые предпочитают вклады, накопительные счета или программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Желаемый размер накоплений, которые молодые люди планирует формировать, за год вырос почти в 2 раза — с 3,6 до 6,8 млн рублей. Достичь этой цели вполне реально, особенно с программами накопительного страхования жизни, ведь с ними начать копить можно, откладывая всего от 2 тыс. рублей в месяц. Главное — делать это регулярно».

Каждый третий (34%) опрошенный студент связывает своё финансовое благополучие с открытием собственного дела. Каждому четвёртому (23%) для этого потребуется рентная недвижимость. Ещё 18% планируют инвестировать в акции и облигации.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Интересно, что сегодня около 7% студентов, формирующих накопления, планируют получение дополнительного образования после окончания основного. Большая часть опрошенных готова продолжить образование в России, а каждый третий (35%) для данных целей рассматривает в том числе и зарубежные вузы: 16% респондентов выбрали Китай, 9,2% — Индию, 4,1% — Турцию, 2% — Казахстан, 1,5% — Армению, по 1% — Белоруссию и Узбекистан.

Чтобы отложить необходимую для оплаты обучения сумму, также хорошо подойдут программы НСЖ».

Картину материального благополучия студенты описали так: «полностью обеспечиваю себя финансово» — 81% (78,6% в 2023 году); «имею стабильный заработок, покрывающий все потребности и крупные покупки» — 81% (63,8% годом ранее); «живу в собственном жилье» — 54% (62,3%); «получаю пассивный доход от инвестиций и вкладов» — 30% (27,3%).

За год увеличилось и число молодых людей, которые большое значение придают путешествиям (24% в 2024 году против 17,3% в 2023 году), а также тех, кто предпочитает помогать близким (20% против 14,5%).

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