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Финальный матч по фиджитал-баскетболу со Сбером завершился на «Играх будущего»

Финальный матч по фиджитал-баскетболу со Сбером завершился на «Играх будущего»

Фото: пресс-служба Сбербанка

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Чемпионом в дисциплине стала российская команда Liga Pro Team, которая получила приз в размере почти 115 млн рублей

Яркий финал, определивший чемпиона в дисциплине «фиджитал-баскетбол» cо Сбером, завершился на «Играх будущего». Решающий матч соревнований прошёл в четверг, 29 февраля, на площадке МВЦ «Казань Экспо». Команда Liga Pro Team из России и представитель США R10 Team USA бились за приз в размере почти 115 млн рублей.

Ранее в полуфинале в матче между R10 Team USA и Ural Basket лидером цифрового этапа стала команда уральцев, но по итогам соревнований на паркете уступила американским спортсменам — 37:34 (17:19). Второй матч за путёвку в финал выдался более однозначным: российская Liga Pro Team сначала обыграла китайский MDMX в симуляторе, а затем на LED-паркете в физическом этапе досрочно завершила матч, набрав до финальной сирены 39 очков. Итог матча: 24:39 (17:20).

В финальной битве виртуальный этап матча со счётом 19:18 забрала R10 USA. А уже на площадке в физическом этапе первенствовала команда из России — 16:13. Итог — победа Liga Pro Team со счётом 34:32, которая и стала чемпионом турнира. Трансляцию финального матча комментировал цифровой инфлюенсер СберКот и известный стример Recrent.

По итогам матча за третье место команда Ural Basket обыграла MDMX со счётом 40:26. Таким образом список финалистов в дисциплине «фиджитал-баскетбол» со Сбером на «Играх будущего» выглядит следующим образом:

1. Liga Pro Team.

2. R10 Team USA.

3. Ural Basket.

Сбер выступает генеральным партнёром «Игр будущего» и партнёром дисциплины «фиджитал-баскетбол», в которой приняло участие 16 команд из 14 стран. Кроме того, Сбер организовал «Звёздный матч» с участием олимпийских чемпионов, экс-игроков сборной России по баскетболу Сергея Панова, Сергея Мони и Тимофея Мозгова. Более 700 зрителей присутствовали в зале, в том числе воспитанники детских и юношеских спортивных школ Казани.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта. Участие в нём приняло более двух тысяч человек более чем из 100 стран мира. Особенностью турнира стало сочетание физических соревнований и виртуальных спортивных симуляторов. В рамках цифровой части турнира были использованы последние достижения в области киберспорта, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

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