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Фестиваль уличной культуры СберСпот пройдет 29 июня в Казани

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Открываем сезон летних фестивалей со Сбером! Приглашаем на СберСпот— фестиваль современной уличной культуры для молодежи, который проходит в четырех городах России и собирает тысячи единомышленников.

В Казани мероприятие пройдет в День молодежи, 29 июня (в субботу) с 12:00 да 19:00 на площадке экстрим парка УРАМ (Кремлевская набережная, 33). Вход со скейтами и самокатами разрешен.

Участников ждут локальные турниры по скейту, BMX и самокату; мастер-классы от профессиональных райдеров; граффити-джемы; DJ сеты; возможность показать себя в соревнованиях. И, конечно, всех участников ждут классные призы от Сбера и партнеров. Участие абсолютно бесплатное для всех желающих.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте: https://www.sberbank.com/promo/sberspot/и в телеграм-канале https://t.me/sberspot

Фестиваль проводится в четырех городах России. Мероприятия уже прошли в Нижнем Новгороде и Самаре, впереди Казань и Санкт-Петербург. По итогам всех активностей будет снят фильм о профессиональных райдерах и их путешествии по России.

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