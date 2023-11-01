Важное в РТ
· Служба новостей

Фестиваль Европейского кино снова объединит зрителей от Калининграда до Владивостока

Фестиваль Европейского кино снова объединит зрителей от Калининграда до Владивостока

Фото: пресс-служба Фестиваля Европейского кино

Подписаться в Telegram

Фестиваль Европейского кино пройдёт онлайн с 1 по 15 ноября 2023 года и представит в своей программе самые заметные за последние несколько лет фильмы стран ЕС. Открытие фестиваля приурочено ко дню рождения Европейского Союза – 1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, который положил начало экономическому и политическому объединению европейских государств.

Под эгидой Представительства Европейского Союза в России фестиваль проходит уже более 15 лет и во второй раз в онлайн-формате – в 2021 году за 32 дня было показано 27 фильмов, которые собрали перед экранами более 30 тысяч зрителей из 80 городов. В этом году было решено продолжить этот объединяющий опыт.

Слоган фестиваля этого года – «Кино объединяет!» – подчёркивает единство культур и интересов.

«В нынешние непростые времена эта тема представляется наиболее актуальной. Сейчас особенно важно находить новые возможности взаимопонимания. Доброта, семья, одна-единственная планета, общая история и общее будущее – вот наши главные темы, основанные на общечеловеческих ценностях. Крайне ценным кажется продолжать напоминать о них сейчас с помощью смелого, честного, драматичного, смешного, человечного – очень разного кино», – отметил посол Европейского Союза в Российской Федерации Ролан Галараг.

В программе Фестиваля этого года картины из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также три фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Их можно будет смотреть бесплатно и без регистрации.

На фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, участвовавшее в европейских и международных кинофестивалях, получившее высокую оценку критиков и завоевавшее признание зрителей. Все фильмы адресованы любителям не только качественного жанрового, но и авторского кино.

Больше информации – на официальном сайте Фестиваля Европейского кино.

* Фестиваль организован Представительством ЕС в Российской Федерации без участия российских государственных ведомств.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани посетители кафе устроили массовую драку из-за девушки

Интересное в Казани

22 часа назад

Паб "Дублин" в Казани: история, традиции и магнетизм, собирающие гостей со всей страны

механические виды работ по обработке борщевика в россии стоимость

Новости Казани

19 часов назад

Аэропорт Казани купил за 23 млн рублей земельный участок

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

ремонт бетономешалки в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

Новости Казани

2 часа назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Новости Татарстана

день назад

Новый прокурор РТ предложил запретить подросткам посещать кальянные

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Новости Казани

23 часа назад

В Казани стоимость проезда могут поднять до 42 рублей
Лонгриды
2 дня назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Новости Казани

2 часа назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Интересное в Казани

22 часа назад

Паб "Дублин" в Казани: история, традиции и магнетизм, собирающие гостей со всей страны

Новости Казани

2 часа назад

Татарстан примет Всероссийский слет студенческих отрядов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
18 часов назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

Новости Татарстана

17 часов назад

Потребность в автокредитах по РТ выросла на 100%
Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром
Интересное в Казани
6 дней назад

Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром