Фестиваль Европейского кино снова объединит зрителей от Калининграда до Владивостока

Фестиваль Европейского кино пройдёт онлайн с 1 по 15 ноября 2023 года и представит в своей программе самые заметные за последние несколько лет фильмы стран ЕС. Открытие фестиваля приурочено ко дню рождения Европейского Союза – 1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, который положил начало экономическому и политическому объединению европейских государств.

Под эгидой Представительства Европейского Союза в России фестиваль проходит уже более 15 лет и во второй раз в онлайн-формате – в 2021 году за 32 дня было показано 27 фильмов, которые собрали перед экранами более 30 тысяч зрителей из 80 городов. В этом году было решено продолжить этот объединяющий опыт.

Слоган фестиваля этого года – «Кино объединяет!» – подчёркивает единство культур и интересов.

«В нынешние непростые времена эта тема представляется наиболее актуальной. Сейчас особенно важно находить новые возможности взаимопонимания. Доброта, семья, одна-единственная планета, общая история и общее будущее – вот наши главные темы, основанные на общечеловеческих ценностях. Крайне ценным кажется продолжать напоминать о них сейчас с помощью смелого, честного, драматичного, смешного, человечного – очень разного кино», – отметил посол Европейского Союза в Российской Федерации Ролан Галараг.

В программе Фестиваля этого года картины из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также три фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Их можно будет смотреть бесплатно и без регистрации.

На фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, участвовавшее в европейских и международных кинофестивалях, получившее высокую оценку критиков и завоевавшее признание зрителей. Все фильмы адресованы любителям не только качественного жанрового, но и авторского кино.

Больше информации – на официальном сайте Фестиваля Европейского кино.

* Фестиваль организован Представительством ЕС в Российской Федерации без участия российских государственных ведомств.

