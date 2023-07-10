Фан-парк «Сбер Экспо» начал работу на ХIV Летней Сбербанкиаде в Казани

В Казани в преддверии старта ХIV Летней Сбербанкиаде состоялось торжественное открытие Фан-парка «Сбер Экспо». Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фан-парк расположен в деревне Универсиады и будет работать для участников Сбербанкиады с 10 по 13 июля. На территории «Сбер Экспо» пройдет выставка территориальных банков, где участники смогут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Например, в шатре Центрально-Черноземного банка каждый желающий сможет выковать собственную монету, а гости стенда Сибирского банка увидят национальные костюмы народов Сибири.

Помимо этого, на территории Фан-парка будут проводиться разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности, а также начнут работу стенды компаний – партнеров Сбера и фудкорт с кухней разных регионов для участников Сбербанкиады. На главной сцене будут проводится церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сегодня мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию – 14-й Летней Сбербанкиаде. Она откроется сегодня вечером. Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этой Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере. Спортивные игры будут идти на протяжении 3 дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению Сбербанкиады. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тысячи сотрудников Сбера, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег».

ХIV Летняя Сбербанкиада пройдет в Казани с 10 по 13 июля. В ходе состязаний будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта, а всего за три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.