Этой осенью татарстанцы стали чаще путешествовать за границу

Самыми популярными странами для посещения россиянами стали Турция, Абхазия и Казахстан — здесь отдохнуло 59% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года вполовину выросла популярность азиатских стран. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость россиянами увеличилась на 15%, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий российский турист.

Абхазия занимает вторую строчку по посещаемости, а тройку лидеров замыкает Казахстан. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Беларусь (популярность этого направления выросла на 19%) и Грузия (17%).

В первой половине осени туристический поток из Татарстана в другие страны увеличился на 16%. Наиболее популярными направлениями, как и по всей стране, остаются Турция, Абхазия и Казахстан. Число татарстанцев, отправляющихся в Турцию, за год возросло на 18%, в Абхазию — на 21%, количество путешествующих в Казахстан осталось на прежнем уровне.

Наибольший прирост турпотока (48%) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14% от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. Азиатское направление показывает наибольший рост числа путешественников также и среди татарстанцев. За год количество поездок в этом направлении увеличилось в 2,4 раза. Китай продолжает оставаться самой популярной страной для посещения. Наибольший прирост турпотока пришелся на Гонконг, куда отправились в 3,3 раза больше татарстанцев чем годом ранее.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте — Египет, Тунис и Марокко. В Африку количество поездок из республики возросло на 45%, лидером здесь является Египет.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (19%) и Иран (-4%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

Небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%). В страны Европы татарстанцы стали выезжать на 20% чаще, при этом Италия занимает первое место по количеству путешественников.