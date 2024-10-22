Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Этой осенью татарстанцы стали чаще путешествовать за границу

Самыми популярными странами для посещения росси...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

Самыми популярными странами для посещения россиянами стали Турция, Абхазия и Казахстан — здесь отдохнуло 59% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года вполовину выросла популярность азиатских стран. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость россиянами увеличилась на 15%, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий российский турист.

Абхазия занимает вторую строчку по посещаемости, а тройку лидеров замыкает Казахстан. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Беларусь (популярность этого направления выросла на 19%) и Грузия (17%).

В первой половине осени туристический поток из Татарстана в другие страны увеличился на 16%. Наиболее популярными направлениями, как и по всей стране, остаются Турция, Абхазия и Казахстан. Число татарстанцев, отправляющихся в Турцию, за год возросло на 18%, в Абхазию — на 21%, количество путешествующих в Казахстан осталось на прежнем уровне.

Наибольший прирост турпотока (48%) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14% от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. Азиатское направление показывает наибольший рост числа путешественников также и среди татарстанцев. За год количество поездок в этом направлении увеличилось в 2,4 раза. Китай продолжает оставаться самой популярной страной для посещения. Наибольший прирост турпотока пришелся на Гонконг, куда отправились в 3,3 раза больше татарстанцев чем годом ранее.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте — Египет, Тунис и Марокко. В Африку количество поездок из республики возросло на 45%, лидером здесь является Египет.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (19%) и Иран (-4%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

Небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%). В страны Европы татарстанцы стали выезжать на 20% чаще, при этом Италия занимает первое место по количеству путешественников.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

морить тараканов в квартире москва санслужба

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда закончат строить театра Камала

замена подшипника в стиральной машине electrolux в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани один человек погиб после ДТП с велосипедами

Новости Татарстана

7 часов назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

5 часов назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Новости Казани

день назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки
Лонгриды
3 дня назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Казани

8 минут назад

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

Новости Казани

58 минут назад

Путин пошутил, что Моди понимает его и без переводчика

Новости Казани

час назад

МИД Украины обиделся на Гутерреша за решение приехать в Казани
Жителей Казани ждут выходные 4 и 6 ноября
Новости Казани
8 часов назад

Жителей Казани ждут выходные 4 и 6 ноября

Новости Казани

2 часа назад

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Казань на саммит

Новости Казани

4 часа назад

Представитель мобильного оператора рассказал о причине сбоя связи в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 1 ноября выступит "Дельфин"
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости Татарстана
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха