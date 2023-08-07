К платёжному сервису Сбера «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек, присоединился ещё один крупный банк — Росбанк. Теперь и его клиенты — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам Сбера. Скоро сервис будет доступен и владельцам айфонов.

Оплачивать покупки QR-кодом Сбера можно даже если с собой нет банковской карты или наличных, а смартфон не поддерживает технологию NFC. Чтобы совершить покупку, нужно зайти в мобильное приложение Росбанка и навести сканер на QR-код (это либо наклейка на прилавке, либо изображение на экране POS-терминала или кассы). Подтверждать платёж ПИН-кодом не нужно.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь устройство на платформе Android и приложение Росбанка. Росбанк стал уже седьмым банком, подключившимся к оплате по QR-коду от Сбера.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «С каждым днём всё больше людей оплачивают покупки QR-кодами Сбера, ведь к нашему сервису ″Плати QR″ подключается всё новые банки, чтобы повысить удобство и комфорт для своих клиентов. Теперь клиенты Росбанка тоже могут расплачиваться за товары и услуги QR-кодами — просто, удобно и безопасно. Можно забыть дома банковскую карту и наличные, но если у вас с собой телефон — вы всё равно не останетесь без покупки».