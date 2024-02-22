Экспозицию на «Играх Будущего» посетил глава государства

Во время обхода было рассказано об учёбе в «Школе 21» и «Цифровом марафоне»

Президент России Владимир Путин посетил стенд «Школы 21» на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» в Казани.

На «Играх Будущего» Сбер впервые применил уникальную технологию, благодаря которой виртуальный персонаж — СберКот — общается с посетителями в режиме реального времени. Вместе с директором кампуса «Школы 21» в Казани Юлией Вершининой СберКот рассказал главе государства про цифровые сервисы Сбера, которые помогают молодёжи развиваться.

3D-технологии позволили перенести СберКота в кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, который открылся с участием Владимира Путина. Главу государства проинформировали, что его поручение открыть в 2024 году ещё 10 кампусов школы выполняется. В этом году открыли кампус в Ярославле и буквально вчера в Магасе.

По словам Юлии Вершининой, 100% выпускников «Школы 21» успешно работают в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Она отметила, что учиться в кампусах можно в любое удобное время. Школа работает по уникальной методике обучения «Равный — равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или командная работа над проектами. Широко задействована геймификация.

Кроме того, во время обхода было рассказано об ещё одном проекте Сбера и «Школы 21», в котором любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и прокачать их, — это бесплатный конкурс «Цифровой марафон». Конкурс включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Участники сами определяют собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуются с равными. От выбранного уровня зависят сложность задач и призы.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды. Формат турнира подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта, что отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика». На «Играх Будущего» ожидается свыше 2000 участников из более чем 100 стран.

Мероприятие для людей старше 18 лет.