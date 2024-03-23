Эксперт телекома: почему лучше не пользоваться смартфоном во время его зарядки

Пользователи смогут продлить срок службы аккумулятора смартфона, если будут помнить о влиянии на ресурс батареи цикла перезарядки, уровня напряжения и температурного режима. Об этом рассказал руководитель отдела по аксессуарам, портативной технике и кастомизированному оборудованию МегаФона Дмитрий Стринадюк.

Аккумуляторы в смартфонах имеют ограниченное количество циклов зарядки до предполагаемого снижения своей производительности. Один цикл – это полный расход заряда аккумулятора от 100% до 0%. Оптимальный вариант – ставить устройство заряжаться, когда остается не меньше 20% заряда, зарядить до 100% и сразу отключить от сети.

«Так аккумулятор выдержит значительно больше циклов зарядки. Максимальное количество циклов может быть разным в зависимости от модели смартфона. К примеру, батарея iPhone после 500 полных циклов зарядки сохраняет до 80% своей первоначальной емкости. Потребуется более 800 полных циклов заряда, чтобы емкость упала ниже 80%», – цитирует эксперта «Газета.Ru».

Современные модели смартфонов оснащены контроллерами, которые следят за процессом зарядки. Как только аккумулятор оказывается заряжен на 100%, подача тока прекращается. Возобновляется она только после того, как некоторое количество энергии будет потрачено, поэтому даже оставленный на ночь телефон в розетке за счет контроллера прекратит заряд.

Нежелательно пользоваться смартфоном во время зарядки, так как батарея будет одновременно и заряжаться, и разряжаться. Активное использование смартфона во время заряда повышает нагрузки, которые заставляют некоторые элементы батареи работать непрерывно, вызывая их повышенный износ.

Некоторые современные модели оснащены технологией обходной зарядки, как раз для случаев, когда нужно использовать смартфон, но не хочется портить батарею, например, при играх – тогда питание на смартфон подается в обход аккумуляторной батареи, чтобы не вызывать износ АКБ смартфона.