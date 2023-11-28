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Экономьте до 2 рублей с каждого литра на АЗС «Газпромнефть» или получайте больше бонусов

Экономьте до 2 рублей с каждого литра на АЗС «Газпромнефть» или получайте больше бонусов

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

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С 27 ноября 2023 года по 8 января 2024 года на АЗС сети «Газпромнефть» при заправке бензином от 30 литров скидка составит 1 рубль с каждого литра. Единовременная покупка кофе увеличит скидку до 2 рублей.

Также этой зимой у покупателей любого горячего напитка в акционном стакане с новогодним дизайном и отрывным стикером появляется возможность получить в подарок бонусы за последующую покупку топлива, кофе, хот-догов, прохладительных напитков G-Drive и вишнёвого пунша на АЗС сети «Газпромнефть».

Для этого с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года промокод, который может оказаться под стикером, необходимо активировать в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». Приложение доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.

Подробности можно узнать сайте www.gpnbonus.ru

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