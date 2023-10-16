Домклик Сбера упростил продажу залоговой квартиры

Теперь продавцу больше не нужно заниматься снятием обременения с объекта недвижимости.

В сервисе недвижимости Домклик Сбербанка теперь можно продать квартиру в ипотеке Сбера в сделках за свои средства, при этом все заботы клиентов банк берёт на себя.

Ранее, если квартира находилась в ипотеке, её нельзя было продать без разрешения банка: в Росреестре отказали бы в регистрации сделки. Продавец сначала должен был погасить кредит и для этого нередко использовались средства покупателя. Такой процесс был долгим и волнительным для всех участников сделки: рисковал покупатель, потому что давал деньги продавцу до снятия обременения, рисковал продавец, так как брал другой кредит или занимал деньги.

Теперь продавцу больше не нужно заниматься снятием обременения с объекта недвижимости. Банк даст согласие на переход права собственности на квартиру от продавца к покупателю и отправит документы на регистрацию в Росреестр прямо на сделке. Благодаря этому продавец и покупатель недвижимости могут оформить сделку всего за один визит в банк. Проведение сделки с залоговым объектом стало быстрее — если раньше эта процедура занимала от 10 до 40 дней, то теперь обременение будет снято в срок от 2 до 14 дней.



Сделки по новому процессу проходят только в специализированных офисах Сбера с использованием сервиса электронной регистрации собственности и аккредитива с трансферацией.



Узнайте больше про новый процесс продажи залоговой квартиры.

