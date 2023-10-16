Важное в РТ
· Служба новостей

Домклик Сбера упростил продажу залоговой квартиры

Подписаться в Telegram

Теперь продавцу больше не нужно заниматься снятием обременения с объекта недвижимости.

В сервисе недвижимости Домклик Сбербанка теперь можно продать квартиру в ипотеке Сбера в сделках за свои средства, при этом все заботы клиентов банк берёт на себя.

Ранее, если квартира находилась в ипотеке, её нельзя было продать без разрешения банка: в Росреестре отказали бы в регистрации сделки. Продавец сначала должен был погасить кредит и для этого нередко использовались средства покупателя. Такой процесс был долгим и волнительным для всех участников сделки: рисковал покупатель, потому что давал деньги продавцу до снятия обременения, рисковал продавец, так как брал другой кредит или занимал деньги.

Теперь продавцу больше не нужно заниматься снятием обременения с объекта недвижимости. Банк даст согласие на переход права собственности на квартиру от продавца к покупателю и отправит документы на регистрацию в Росреестр прямо на сделке. Благодаря этому продавец и покупатель недвижимости могут оформить сделку всего за один визит в банк. Проведение сделки с залоговым объектом стало быстрее — если раньше эта процедура занимала от 10 до 40 дней, то теперь обременение будет снято в срок от 2 до 14 дней.


Сделки по новому процессу проходят только в специализированных офисах Сбера с использованием сервиса электронной регистрации собственности и аккредитива с трансферацией.


Узнайте больше про новый процесс продажи залоговой квартиры.

Реклама ПАО «Сбербанк»

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

уничтожение тараканов проведение рассчитываться

Новости Казани

день назад

В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

замена матрицы на телевизоре lg цена в Челябинске

Новости Казани

день назад

В Казани сбита женщина с коляской, шестимесячный младенец выпал на дорогу

Новости Казани

день назад

В Казани стал дешевле кофе

Новости Казани

день назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Новости Казани

4 часа назад

Изображение Казани появится на новой банкноте достоинством 1 тысяча рублей

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на переходе водитель внедорожника сбил девочку-подростка
Новости Татарстана
6 часов назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

56 минут назад

В Татарстане месячная инфляция начала ускоряться

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

час назад

В Казани школьники перейдут на дистант из-за отключения воды

Новости Казани

час назад

В аэропорту Казани задержали пассажира из Туркменистана, который вез 26 килограммов хлопка
В МИД названы сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС: их огласят в Казани
Новости Казани
2 часа назад

В МИД названы сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС: их огласят в Казани

Новости Казани

час назад

40-летнего казанца осудили за убийство товарища

Новости Казани

час назад

В Казани пенсионерка попала под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 163 садика нуждаются в ремонте
«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»
Интересное в Казани
4 дня назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»