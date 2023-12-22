Доля ипотеки с господдержкой в Татарстане приближается к 70%

В декабре спрос ипотечных заемщиков продолжает смещаться в сторону льготных программ. Доля жилищных сделок с господдержкой в ВТБ по Татарстану достигла 68% и на 10,2 пп превысила среднегодовое значение. По оценке экспертов ВТБ, схожая тенденция характерна для рынка в целом.

Минимальное значение доли льготных сделок в выдачах ипотеки ВТБ фиксировалось в этом году в апреле - тогда она составляла 46%. С мая спрос заемщиков на ипотеку с господдержкой начал усиливаться, и уже в августе в общем объеме выдач она достигла 62%. В ноябре доля господдержки превысила 65%, а в декабре приближается к 70%.

«С августа доля сделок с господдержкой стала значительно увеличиваться. В условиях роста ставок по базовым продуктам, льготные программы сохранили для татарстанцев возможность решить жилищный вопрос на доступных условиях. В 2023 году ВТБ в Татарстане выдал более 7 тысяч займов почти на 43 млрд рублей по субсидируемым ставкам. Это примерно в 1,7 раза превышает значения 2022 года и в 7 раз 2021 года. Сейчас уже почти 70% ипотечных выдач мы проводим с господдержкой и ожидаем до конца месяца роста этой доли на фоне грядущих изменений параметров госпрограмм», - прокомментировала управляющий банком ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлешина.

По прогнозам ВТБ, в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей, что станет новым рекордом рынка и почти на 60% превысит итоги 2022 года. Такой результат во многом будет обеспечен рекордным спросом в 3 квартале, главным образом – в сентябре, когда заемщики ускорили выход на сделки. Сам ВТБ в этом году планирует выдать около 1,4 трлн рублей ипотеки. Это будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года.