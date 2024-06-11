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Доля безналичных расчётов в торговом обороте Республики Татарстан в апреле составила 63%

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По данным аналитического сервиса СберИндекс, доля безналичных расчётов в торговом обороте Татарстана в апреле 2024 года составила 63%. Аналогичный показатель у Владимирской области и Республики Марий Эл.

Больше всего безналичных оплат по итогам апреля 2024 года в регионах работы Волго-Вятского банка Сбербанка* совершили жители Кировской области. Доля безналичных платежей в её торговом обороте составила 67%.

Также в тройку лидеров вошли:
● Пермский край – 66%;
● Удмуртская Республика – 65%.

В других регионах присутствия Волго-Вятского банка доля безналичных расчётов в четвёртом месяце 2024 года колебалась от 59% до 64%:
● Нижегородская область – 64%;
● Республика Мордовия и Чувашская Республика – по 59%.

В торговом обороте России доля безналичных платежей в апреле составляла 66%. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель равнялся 62%.

Сергеев Алексей, директор направления «Безналичные решения» Волго-Вятского банка Сбербанка:
«С каждым годом всё больше людей выбирают безналичную оплату товаров и услуг вместо расчётов наличными. Сбер постоянно совершенствует свои сервисы, предоставляя клиентам широкий набор опций. Помимо классической и бесконтактной оплат картой, банк с 2019 года развивает семейство SberPay, куда входят онлайн-платежи, оплата по QR, бесконтактная при помощи смартфона, а также оплата улыбкой».

Важную роль в увеличении количества безналичных платежей играет и программа лояльности банка, позволяющая клиентам получать дополнительный кешбэк бонусами СберСпасибо. Напомним, что в апреле банк обновил условия программы лояльности «СберСпасибо». Теперь клиенты сами решают, как, где и за что они будут получать бонусы. Максимальное количество бонусов — до 70% — можно получить за покупки у партнёров экосистемы банка. Часть клиентов смогли протестировать обновлённую программу лояльности в апреле-мае, все клиенты перейдут на неё летом этого года.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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