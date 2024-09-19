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До конца года в Казани можно будет ездить в метро за 23 рубля

С 15 сентября жители и гости Казани смогут верн...

Фото: архив Прогород

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Выгода пассажира казанского метро составит 15 рублей с каждой поездки.

С 15 сентября жители и гости Казани смогут вернуть кешбэком 15 рублей при оплате проезда новым бесконтактным способом — по биометрии, таким образом стоимость поездки составит всего 23 рубля. Акция действует до конца 2024 года. Сама операция по счету пройдет через Систему быстрых платежей, а кешбэк поступит на банковский счет в течение минуты.

Возможность выгодно совершать поездки в одном из самых удобных видов транспорта столицы предоставила Национальная система платежных карт (НСПК) - операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Для проезда со скидкой предварительно нужно зарегистрировать биометрию в приложении «Госуслуги Биометрия», а затем привязать новый способ оплаты в платежном сервисе СБПэй.

В СБПэй нужно перейти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом углу экрана телефона и выбрать действие «Подключить биометрию». После подтверждения подключения пользователь автоматически перейдет в Госуслуги, где останется только дать согласие на обработку биометрических персональных данных.

Действие это разовое, далее платеж по биометрии будет происходить без участия приложения СБПэй, а для оплаты со скидкой, достаточно посмотреть на камеру терминала. Со счета будет списываться полная сумма проезда, а кешбэк в течение минуты вернется на тот же счет. Такой способ оплаты, кроме выгоды, еще и удобный, так как нет необходимости искать карту, телефон в карманах куртки или сумки — достаточно только взглянуть на терминал.

«Сегодня такими терминалами оборудованы все станции метрополитена в Казани. Операция займет несколько секунд, после чего обратно на банковский счет вернется 15 рублей. Пока оплачивать проезд в метро с кешбэком могут клиенты 10 банков, но постепенно количество банков будет увеличиваться. Уверена, что столь технологичный и выгодный способ бесконтактной оплаты оценят многие пассажиры метро», — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Мобильное приложение СБПэй доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. До оплаты поездки в платежном сервисе нужно заранее привязать свой банковский счет.

Важно: предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

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