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До 15 декабря открыта регистрация на молодежные акселераторы Сбера

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До 15 декабря открыта регистрация на новый сезон молодежных акселераторов Сбера. Принять участие в проекте можно, заполнив заявку на сайте.

Молодежные акселераторы Сбера проходят в несколько этапов. После успешной регистрации участникам будет предложено онлайн-обучение с практическими заданиями от ведущих экспертов и действующих предпринимателей. Параллельно ребята знакомятся, образуют сообщества, обмениваются идеями. Далее начинается самый длительный блок – работа с наставниками в уже объединенных командах над созданием реального прототипа продукта. После завершения работы над проектом участники презентуют его сначала на региональном, а потом – если все сложится успешно – и на федеральном уровнях.

Программа проходит онлайн – на отдельной цифровой платформе СберКласс. Участие бесплатное – необходимо быть студентом, аспирантом, научным сотрудником или преподавателем вуза. Победители получат гранты от Сбера и Moscow Seed Fund на развитие проекта, а студенты магистратуры смогут подать заявку на грант Президента РФ.

Роман Горев, HR-директор Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Школьный и студенческий акселераторы Сбера – программы по поиску и поддержке талантливых молодых людей, которые мечтают заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности – технологическим предпринимательством. Это действительно сложный путь, если проходить его самостоятельно. Сбер же предлагает ребятам безопасное пространство для реализации их мечты, где их поддерживают квалифицированные наставники, даются все необходимые знания. Для участия в проекте необязательно владеть ИТ-навыками. Все необходимые компетенции можно наработать в процессе обучения. Важно и то, что участие в акселераторах Сбера бесплатное, при этом ребята обретают друзей, единомышленников, знания, а главное – уверенность в том, что они могут все».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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