Для жителей Лаишевского района интернет стал быстрее

С начала года жители пригорода Казани стали проводить больше времени онлайн. Объём интернет-трафика на мобильных устройствах увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рекордсменами по скаченному контенту стали жители Высокогорского и Лаишевского районов. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Лаишевский район выделяется не только по объему интернет-трафика, но и по динамике роста потребления. Здесь наблюдается увеличение активности в Сети на 20% в годовом сравнении. В среднем, житель этого района ежемесячно использует более 32 Гбайт. Этого хватит, чтобы посмотреть порядка 20 полнометражных фильмов в разрешении для смартфона. Именно видео — самый востребованный контент в населенных пунктах этого направления. Чаще ролики, сериалы и фильмы здесь смотрят на платформе VK и в онлайн-кинотеатрах.

В ответ на растущее потребление инженеры оператора построили дополнительную инфраструктуру связи в локациях Лаишевского района с наибольшей интернет-активностью абонентов. Так, новое оборудование заработало в селе Сапуголи. Проведённые работы позволили расширить покрытие сети и повысить среднюю скорость мобильной передачи данных до 35-40 Мбит/с на территории всего села, включая коттеджный поселок «Никольские луга».

Кроме того, водители и пассажиры, проезжающие по трассе М-12, также смогут оценить улучшение качества интернет-соединения. Теперь у них есть возможность ещё быстрее загружать карты, видео, а также бронировать гостиницы и экскурсии в пути.