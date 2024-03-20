Важное в РТ
· Служба новостей

Диалоговые тренажеры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала

Диалоговые тренажеры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала

Фото: пресс-служба билайна

Подписаться в Telegram

erid: LatgBg57o

Цифровые тренеры воспроизводят реальные диалоги и помогают компаниям внедрять стандарты продаж и клиентского сервиса

билайн бизнес выходит в нишу диалоговых тренажеров для быстрого обучения персонала. На базе сервиса «Виртуальный оператор» билайна компании могут создавать речевых ботов, чтобы автоматизировать онбординг новых сотрудников и улучшать навыки общения уже работающих специалистов — от продавцов и операторов кол-центров до курьеров и экспедиторов.

На платформе «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно настроить индивидуальные сценарии для диалоговых тренажеров. Цифровой тренер не только озвучивает заданные реплики, но и распознает* ответы пользователя, дает рекомендации в режиме реального времени, как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчет по результатам прохождения курса, опроса или интервью.

Применение диалоговых тренажеров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) вырос на 10%**.

Тренажер на основе платформы «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно использовать на мобильном телефоне в удобное для сотрудника время. При этом количество пользователей тренажера и попыток прохождения курса или опроса определяется работодателем.

«Диалоговые тренажеры — часто используются, когда нужно быстро обучить новых сотрудников, внедрить изменения в скриптах, улучшить навыки коммуникации в конфликтных ситуациях или, например, научить проявлять больше эмпатии к клиентам. Также многие компании используют цифровых тренеров для обучения в сфере информационной безопасности и применения внутренних регламентов. А чтобы отслеживать, насколько сотрудники будут в дальнейшем соблюдать принятые в компании стандарты общения, можно подключить речевую аналитику от билайн бизнес», — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО «ВымпелКом».

* Обработка осуществляется только с использованием программного обеспечения компании партнера.
** Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Интересное в Казани

23 часа назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»

клопы как выглядят

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

шаффл обучение в Москве

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

13 минут назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС

Интересное в Казани

23 часа назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

час назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросло количество объектов бизнеса

Новости Казани

3 часа назад

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха