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Детские покупки: 52% казанцев контролируют траты своих детей

Детские покупки: 52% казанцев контролируют траты своих детей

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Карманные деньги у детей сейчас не редкость. Две трети родителей (66%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы. Каждый второй казанец (52%) контролируют траты своих детей. Самые продвинутые взрослые (40%) считают выделение средств хорошим способом научить детей обращению с деньгами и планированию бюджета, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Две трети родителей (66%) обычно выделяют своим детям бюджет на карманные расходы. Лишь 34% казанцев считают, что детям нельзя доверять деньги. Опрошенные родители считают, что в большинстве случаев их дети тратят свои карманные деньги на удовольствия. Среди множественного выбора вариантов ответов наиболее популярными стали покупки компьютерных и мобильных игр (44%). На втором месте оказалась газировка (32%), а замыкает тройку статей расходов детей, по версии взрослых, детские игрушки: куклы, конструкторы, машинки и прочее (28%). Менее популярным объектами карманных трат стали фастфуд (27%), различные детские гаджеты (20%) и сладости (12%).

Казанцы осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) стал совместный шоппинг родителей и детей (44%). Члены семьи вместе ходят по магазинам и выбирают товары по оптимальным ценам. Второй популярный способ - личный опыт родителей и их привычек ведения семейного бюджета (32%). Ребенку переводят деньги и просят, чтобы он самостоятельно отслеживал баланс и принимал решение о приобретении той или иной вещи. В топ-3 также вошли накопления (28%) – детей учат откладывать деньги на более нужные и крупные покупки, не тратя сразу всю сумму карманных.

28% родителей ежемесячно выделяют на детские траты до 1000 рублей. 20% готовы рассмотреть сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а 32% - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Лишь 20% готовы и могут позволить ребенку тратить свыше 5 тысяч рублей в месяц.

«Обучение финансовой грамотности с раннего возраста – важная часть воспитания детей и вклад в их благополучное будущее. С развитием электронных денег, появлением маркетплейсов, большого количества товаров и, конечно, развитием игровой индустрии это стало еще и актуальной необходимостью. Чтобы дети чувствовали себя уверенно в современном мире, им нужно объяснять, откуда берутся деньги, какова их ценность и как их можно преумножать. Чем раньше ребенок будет приучен к полезным финансовым привычкам - быть бережливым, учиться контролировать и анализировать свои расходы, уметь делать накопления на крупные покупки и заветные желания и т.д. - тем проще ему будет адаптироваться к взрослой жизни и быть успешным», – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1202 респондентов проведен во всех регионах России в июле 2023 года.

СК «Росгосстрах Жизнь» - страховщик специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. Надежность страховщика подтверждается рейтингами российских агентств Эксперт РА (ruAA) и НКР (AA.ru). Компания обладает наивысшим уровнем качества услуг клиентского сервиса по версии аналитического центра «БизнесДром». www.rgsl.ru

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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