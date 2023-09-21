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Дебетовая карта «СберКарта Прайм +» признана самой выгодной для массовых клиентов

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Сбер получил награду в номинации «Самая выгодная дебетовая карта для массовых клиентов» по версии Frank Debit Cards Award 2023. Победу одержала дебетовая карта «СберКарта Прайм +».


Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 25 банков, на которых приходится 92,5% рынка. Были проанализированы тарифы и условия по 380 дебетовым картам. Кроме того, компания провела опрос более 4,5 тысяч держателей дебетовых карт, изучила предпочтения 1000 активных пользователей онлайн-банка, углубилась в исследование клиентского пути (онлайн/офлайн), опросила 18 экспертов рынка, совершила более 120 оформлений банковских продуктов по принципу «тайный покупатель».


За два года пользования дебетовой картой с подключённой подпиской «СберПрайм+» для активных клиентов в массовом сегменте при ежемесячных тратах выгода составляет 55 тыс. рублей, свидетельствуют результаты расчётов собственной модели аналитиков Frank RG "Калькулятор лояльности».


Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк Клиента» Сбербанка:
«Эта премия отмечает выгодность продукта дебетовой карты с подпиской СберПрайм+ для наших клиентов. Наша «СберКарта Прайм+» - действительно самая удобная и выгодная. Конечная выгода от продукта может составлять до нескольких десятков тысяч рублей в год – чем активнее используется продукт, тем больше экономия. Ведь с подпиской СберПрайм+ клиенты получают дополнительную выгоду при использовании сервисов и продуктов банка и наших партнёров: лучшие условия по вкладам, кредитам, доступ к онлайн-кинотеатру Оkko, музыке в Звуке, сотовой связи от СберМобайла, повышенные бонусы СберСпасибо».


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