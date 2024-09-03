«Дарите женщинам цветы» стала музыкальным хитом лета в Татарстане

МТС, цифровая экосистема, проанализировала музыкальные предпочтения жителей республики и других российских регионов. Самым заслушанным среди татарстанских слушателей треком на платформе МТС Музыка стала песня Jazzdauren «Дарите женщинам цветы».

Хит не выходил из первых строчек ТОП-чарта и до сих пор остается в наушниках не только у жителей Татарстана, но и большинства россиян. Самым заслушанным артистом лета по мнению аналитиков МТС Музыки стал YERKATT, а среди множества громких релизов команда выделила главный альбом лета 2024, им стал Artur Kreem, Kovsh – «Sauvignon Funk». Самым прослушиваемым летним плейлистом стал «Хип-хоп жара» — пользователи наслаждались подборкой динамичных треков, идеально подходящих для жарких дней. Фестивальный плейлист «МТС Live Лето» оказался фаворитом среди тех, кто хотел прочувствовать дух летних музыкальных мероприятий.

Топ-10 исполнителей, которых больше всего слушали летом в Татарстане:

Jazzdauren

Баста

Artik & Asti

Руки Вверх!

Люся Чеботина

MACAN

Король и Шут

Татьяна Куртукова

XOLIDAYBOY

Мари Краймбрери

МТС Музыка также отметила артистов, которые привлекли внимание этим летом к своему творчеству и значительно выросли в количестве прослушиваний в сервисе. Среди них стриминг выделил Минаеву, а также трек «Гламур» от uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS. Они занимали первые строчки у пользователей приложения.