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«Дарите женщинам цветы» стала музыкальным хитом лета в Татарстане

МТС, цифровая экосистема, проанализировала музы...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала музыкальные предпочтения жителей республики и других российских регионов. Самым заслушанным среди татарстанских слушателей треком на платформе МТС Музыка стала песня Jazzdauren «Дарите женщинам цветы».

Хит не выходил из первых строчек ТОП-чарта и до сих пор остается в наушниках не только у жителей Татарстана, но и большинства россиян. Самым заслушанным артистом лета по мнению аналитиков МТС Музыки стал YERKATT, а среди множества громких релизов команда выделила главный альбом лета 2024, им стал Artur Kreem, Kovsh – «Sauvignon Funk». Самым прослушиваемым летним плейлистом стал «Хип-хоп жара» — пользователи наслаждались подборкой динамичных треков, идеально подходящих для жарких дней. Фестивальный плейлист «МТС Live Лето» оказался фаворитом среди тех, кто хотел прочувствовать дух летних музыкальных мероприятий.

Топ-10 исполнителей, которых больше всего слушали летом в Татарстане:

  • Jazzdauren
  • Баста
  • Artik & Asti
  • Руки Вверх!
  • Люся Чеботина
  • MACAN
  • Король и Шут
  • Татьяна Куртукова
  • XOLIDAYBOY
  • Мари Краймбрери

МТС Музыка также отметила артистов, которые привлекли внимание этим летом к своему творчеству и значительно выросли в количестве прослушиваний в сервисе. Среди них стриминг выделил Минаеву, а также трек «Гламур» от uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS. Они занимали первые строчки у пользователей приложения.

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