Что татарстанцам необходимо знать о зарплатных картах

Среди многообразия банковских карт именно зарплатная является более популярной у жителей республики. Главный секрет популярности - возможности карты, активно используя которые можно получать дополнительную выгоду.

Работодатели большинства компаний уже давно ушли от зарплаты в конверте, и все больше выбирают зарплатные проекты в банках. Это является преимуществом при найме сотрудников, ведь сам факт зарплатной карты даёт сотрудникам множество преимуществ, а также гарантию безопасности денежных средств.

Если сотрудник получает зарплату на карту, у него появляется возможность получать дополнительные бонусы, скидки и выгодные условия по другим продуктам банка. Например, в Сбере доступны выгодные условия по ипотеке, потребительскому кредиту с минимальным пакетом документов и по специальной ставке. Помимо этого, если срочно нужна небольшая сумма, а до зарплаты ещё далеко, банк может одолжить до половины зарплаты на месяц. Для этого просто можно воспользоваться сервисом "Деньги до зарплаты" в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Банковскую карту можно открыть в любом офисе, и здесь же оформить заявление в бухгалтерию своего предприятия. Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в мобильном приложении. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел "Настройки", нажать "Сделать карту зарплатной", сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы.