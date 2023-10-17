Важное в РТ
· Служба новостей

Что татарстанцам необходимо знать о зарплатных картах

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KRDNk

Среди многообразия банковских карт именно зарплатная является более популярной у жителей республики. Главный секрет популярности - возможности карты, активно используя которые можно получать дополнительную выгоду.

Работодатели большинства компаний уже давно ушли от зарплаты в конверте, и все больше выбирают зарплатные проекты в банках. Это является преимуществом при найме сотрудников, ведь сам факт зарплатной карты даёт сотрудникам множество преимуществ, а также гарантию безопасности денежных средств.

Если сотрудник получает зарплату на карту, у него появляется возможность получать дополнительные бонусы, скидки и выгодные условия по другим продуктам банка. Например, в Сбере доступны выгодные условия по ипотеке, потребительскому кредиту с минимальным пакетом документов и по специальной ставке. Помимо этого, если срочно нужна небольшая сумма, а до зарплаты ещё далеко, банк может одолжить до половины зарплаты на месяц. Для этого просто можно воспользоваться сервисом "Деньги до зарплаты" в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Банковскую карту можно открыть в любом офисе, и здесь же оформить заявление в бухгалтерию своего предприятия. Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в мобильном приложении. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел "Настройки", нажать "Сделать карту зарплатной", сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы.

Реклама. ПАО «Сбербанк» 

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Полезное

38 минут назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

москитная сетка в вытяжке

Лонгриды

17 часов назад

Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

Новости Казани

18 часов назад

В Казани школьники перейдут на дистант из-за отключения воды

ремонт дверей из шпона межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге

Новости Казани

19 часов назад

На Мамадышском тракте в Казани хотят построить три разворотные петли

Новости Казани

день назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Новости Казани

22 часа назад

Изображение Казани появится на новой банкноте достоинством 1 тысяча рублей

Новости Казани

день назад

"Дети от первого брака": в Казани хотят расширить льготы для семей мобилизованных
Новости Татарстана
день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Казани

14 минут назад

В Казани официально завершили сезон фонтанов

Новости Татарстана

20 часов назад

Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики

Новости Казани

19 минут назад

С 23 октября 2023 в Казани поменяют расписание двух пригородных поездов

Новости Казани

час назад

В Казани посиделки в баре на Краснококшайской закончились поножовщиной
В Казани за 210 лет выпало самое малое количество осадков
Новости Казани
час назад

В Казани за 210 лет выпало самое малое количество осадков

Новости Казани

час назад

В Казани кричащий неадекват пытался ползать по проезжей части

Новости Казани

час назад

"БиблиоФест-2023" в Казани состоится с 17 по 23 октября

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане месячная инфляция начала ускоряться
«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»
Интересное в Казани
5 дней назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»