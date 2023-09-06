Что готовит будущее: тест-прогноз для родителей на учебный год

Стиснуть зубы, отключить уведомления сотни родительских чатов, подписать все вещи ребенка и вперед, в новый учебный год. Хотите узнать, каким он будет и что вас ждет в этот удивительный и полный разнообразных открытий период. Отвечайте да или нет, двигайтесь по стрелкам, и ваше предсказание на год готово.

Каким бы ни было предсказание, в учебе важно уловить суть, поэтому в начале школьного года самое время прокачать внимательность и скорость реакции. В этом поможет игра: концентрируйтесь, находите все предметы и участвуйте в розыгрыше призов от Tele2, они станут отличным мотиватором и скрасят эту осень.

Каждую неделю среди всех участников Tele2 разыгрывает сертификаты OZON, а в финале акции – смартфон. Испытайте удачу до 24 сентября, потренируйте свою наблюдательность и не забывайте главное: школа важный и долгий, но далеко не главный этап в жизни. Только это большой взрослый секрет.