«Чистые игры» пройдут в пяти регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка

Экологические соревнования будут принимать Ижевск, Набережные Челны, Казань, Пермь и Саранск с 20 по 29 апреля.

Командные волонтерские соревнования по очистке лесов, берегов водоемов и раздельному сбору отходов «Чистые игры» проводится в России с 2014 года. Благодаря тому, что сбор мусора проходит в формате соревнований, его участники в среднем собирают в 5-10 раз больше отходов (от 1 до 3 тонн), чем во время традиционных субботников.

Сбер выступает генеральным партнёром всероссийского чемпионата «Чистых игр» уже в третий раз. В 2022 году состязания прошли в Перми, Ижевске и Киржаче (Владимирская область). Тогда турнир объединил 350 сотрудников, которые собрали и рассортировали более 10 тонн мусора. В прошлом году соревнования прошли в 8 населенных пунктах в Пермском крае, Владимирской области, республиках Удмуртия, Чувашия, Мордовия. В акции принимали участие 213 сотрудников, которые собрали и рассортировали более 28 тонн мусора.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Забота об экологии – часть ESG-стратегии Сбера. Именно поэтому банк уже третий год подряд является генеральным партнёром «Чистых игр», а наши сотрудники не только активно принимают в них участие, но и приходят семьями, а также приглашают в команды друзей. «Чистые игры» – соревнование, в котором выигрывают все: проявляя заботу об экологии, мы повышаем качество жизни в наших регионах и прививаем детям экологичный образ жизни».

Принять участие в соревнованиях смогут команды численностью от 2 до 4 человек +1 ребёнок до 7 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте «Сберегаем вместе»: в календаре мероприятий найти игру в своем городе и нажать кнопку «Хочу участвовать». Уже сформированные команды может зарегистрировать на «Чистые игры» капитан, но можно записаться и одному – таких участников организаторы распределят в команды уже на месте.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.