Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

«Чистые игры» пройдут в пяти регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка

«Чистые игры» пройдут в пяти регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

Экологические соревнования будут принимать Ижевск, Набережные Челны, Казань, Пермь и Саранск с 20 по 29 апреля.

Командные волонтерские соревнования по очистке лесов, берегов водоемов и раздельному сбору отходов «Чистые игры» проводится в России с 2014 года. Благодаря тому, что сбор мусора проходит в формате соревнований, его участники в среднем собирают в 5-10 раз больше отходов (от 1 до 3 тонн), чем во время традиционных субботников.

Сбер выступает генеральным партнёром всероссийского чемпионата «Чистых игр» уже в третий раз. В 2022 году состязания прошли в Перми, Ижевске и Киржаче (Владимирская область). Тогда турнир объединил 350 сотрудников, которые собрали и рассортировали более 10 тонн мусора. В прошлом году соревнования прошли в 8 населенных пунктах в Пермском крае, Владимирской области, республиках Удмуртия, Чувашия, Мордовия. В акции принимали участие 213 сотрудников, которые собрали и рассортировали более 28 тонн мусора.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Забота об экологии – часть ESG-стратегии Сбера. Именно поэтому банк уже третий год подряд является генеральным партнёром «Чистых игр», а наши сотрудники не только активно принимают в них участие, но и приходят семьями, а также приглашают в команды друзей. «Чистые игры» – соревнование, в котором выигрывают все: проявляя заботу об экологии, мы повышаем качество жизни в наших регионах и прививаем детям экологичный образ жизни».

Принять участие в соревнованиях смогут команды численностью от 2 до 4 человек +1 ребёнок до 7 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте «Сберегаем вместе»: в календаре мероприятий найти игру в своем городе и нажать кнопку «Хочу участвовать». Уже сформированные команды может зарегистрировать на «Чистые игры» капитан, но можно записаться и одному – таких участников организаторы распределят в команды уже на месте.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Важное в РТ

47 минут назад

«Чистые игры» пройдут в пяти регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка

вызывать мастера уничтожить тараканов

Лонгриды

день назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Интересное в Казани

3 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

принт на бокалах в Москве

Новости Татарстана

день назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Новости Татарстана

час назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

день назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Новости Татарстана

день назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

21 час назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет
Новости Татарстана
час назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

3 часа назад

Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

Важное в РТ

50 минут назад

«Чистые игры» пройдут в пяти регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка

Новости Татарстана

5 часов назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
2 часа назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

6 часов назад

Тренера «Рубина» Рашида Рахимова отстранили на 2 игры за оскорбительное поведение

Новости Татарстана

6 часов назад

СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева

Лонгриды

18 часов назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани
Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани