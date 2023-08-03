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Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна за год снизилось на 26%

Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна за год снизилось на 26%

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Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба, снизилось на 26% год к году.

Таких показателей удалось добиться благодаря разработанной в билайне «Антифрод системе», которая помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться посредством облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором «Единой платформе верификации вызовов». В настоящее время уже 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов от билайна, и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения.

В среднем мошенническая атака на абонента длится порядка трех минут. За это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. Недавно билайн зафиксировал самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник.

Более половины мошеннических звонков сегодня происходит в мессенджерах. В настоящее время прорабатываются различные варианты защиты абонентов и предупреждение их о возможных действиях мошенников.

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петр Алферов:

«Мы существенно расширили классический подход в части противодействия телефонному мошенничеству. И если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать «токсичные» звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки. Данный подход открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и снижение количества жертв мошенничества до нуля. Мы ожидаем, что данный подход нивелирует последствия от мошеннических звонков».

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