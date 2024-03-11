Число предпринимательниц в Татарстане выросло на 52% за год

Женщин-предпринимательниц в Республике Татарстан за 2023 год стало больше на 52% — это один из самых высоких показателей по России. Сегодня они составляют более трети (35%) застраховавших своё дело по комплексной программе для малого бизнеса в регионе в 2023 году, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», проанализировав внутренние данные.

В качестве сферы деятельности предпринимательницы из Республики Татарстан предпочитают розничную торговлю, операции с недвижимостью, а также пассажирские и грузовые перевозки. По статистике оформлений комплексного продукта для малого бизнеса, в 2023 году женщины чаще всего страховали продуктовые магазины, рестораны и агентства недвижимости, а мужчины — грузовые автоперевозки, рестораны и бизнес по выращиванию зерновых культур.

В целом по России число предпринимательниц увеличилось на 27% за год. Сильнее всего интерес к открытию собственного дела вырос у жительниц Республики Татарстан (52%), Московской области (32%) и Санкт-Петербурга (28%) (для исключения эффекта низкой базы в эту выборку включены регионы, где число регистраций бизнеса превысило 1500).

Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования: «Сегодня женщины умело сочетают заботу о семье с организацией собственного бизнеса. Способность эффективно управлять домашними и рабочими делами вдохновляет и показывает, что каждый способен достичь успеха в любой сфере жизни. Непредвиденные расходы могут стать серьёзным испытанием для малого и микробизнеса. По нашей статистике, клиенты этого сегмента чаще всего обращаются в страховую в связи с травмами, полученными их сотрудниками, больничными из-за этих травм и заливом производственных помещений. Мы готовы разделить с предпринимателями финансовые риски, связанные с такими событиями, и обеспечить страховую защиту бизнесу любого размера».

Алексей Грищенко, и. о. генерального директора АО «Деловая среда»: «Чаще всего пробуют себя в бизнесе женщины до 35 лет – на эту возрастную группу приходится 43% предпринимательниц. Раньше всех начинают развивать своё дело девушки в Удмуртской Республике: почти каждая пятая начала этот путь в возрасте до 25 лет. Больше всего женщин, начавших вести бизнес после 56 лет, отмечено в Республике Дагестан. Они составляют пятую часть предпринимательниц региона».