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Четверть казанцев регулярно занимаются спортом, самая популярная активность — бег

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В преддверии Зелёного Марафона, который пройдёт 1 июня, СберСтрахование выяснила, как россияне относятся к спорту. Оказалось, что 25% жителей Казани занимаются спортом раз в неделю и чаще. Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Самыми популярными видами физической активности оказались езда на велосипеде (24%), бег и спортивная ходьба (22%), а также фитнес (14%). В топ вошли плавание (10%), танцы (7%), а также командные виды спорта — футбол и хоккей (по 5%). При этом большинство (84%) респондентов сходятся во мнении, что бег является наиболее доступным из них.

Самым спортивным городом оказался Санкт-Петербург — 33% его жителей занимаются спортом хотя бы раз в неделю, следом идут Самара (32%), Оренбург и Уфа (по 31%), а также Москва (30%). Больше всего спортсменов в России оказалось среди «миллениалов»: 30% опрошенных людей 18−30 лет уделяют время физической активности раз в неделю и чаще.

Исследование показало, что регулярные занятия спортом почти не требуют финансовых вложений: у 60% опрошенных вообще нет расходов, а 18% тратят не более 500 рублей в месяц. У 15% опрошенных на спорт уходит одна-две тысячи рублей ежемесячно, у 7% — более трёх тысяч рублей. Самыми дорогостоящими видами спорта россияне называют горные лыжи (75%) и сноуборд (33%).

Хотя бы раз в неделю уделяют время физической нагрузке 66% россиян, регулярно занимающихся спортом, а ежедневно тренируются 11%. Порядка 23% респондентов делают это значительно реже — примерно один раз в месяц. Треть участников опроса (29%) предпочитает заниматься на открытом воздухе — на улице или в парке. Посещает специально оборудованные спортзалы и фитнес-центры 32% атлетов, а 39% выбирают тренировки дома.

Главный стимул для занятий спортом у 46% опрошенных — польза для здоровья. Ещё 32% отметили, что это ещё и возможность общения с друзьями, а 16% респондентов признались, что просто любят физическую активность. Среди основных причин, которые, наоборот, мешают регулярным тренировкам, россияне назвали состояние здоровья (60%), отсутствие мотивации (24%) и времени (17%). При этом занятия спортом в целом вполне доступны: об отсутствии подходящей инфраструктуры и недостатке финансов рассказали лишь 0,8% и 1% участников опроса соответственно.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сегодня нет проблем с доступностью спортивной инфраструктуры — спортивные площадки и фитнес-клубы есть практически везде. Благодаря этому любой человек может поддерживать своё здоровье и физическую форму, подобрав активность по уровню подготовки и возможностям. Многие выбирают бег, который как раз не требует специальных навыков и инвентаря. Более того, наш опрос показал, что 12% россиян уже участвовали в марафоне или хотели бы это сделать. Зелёный Марафон Сбера, который пройдёт 1 июня, — отличная возможность проверить свои силы. Каждый участник марафона застрахован в СберСтраховании: в случае непредвиденной ситуации компания поможет с ней справиться. В целом мы видим рост интереса к бегу среди россиян: за первые четыре месяца 2024 года в СберСтраховании было оформлено более пяти тысяч страховых полисов, покрывающих риски травм при занятии бегом. Это на 46% больше, чем за январь-апрель прошлого года».

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