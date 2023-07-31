Сегодня электронная почта – это не просто инструмент для обмена сообщениями, но и хранилище ценной информации. Личные данные, пароли, финансовая и иная важная информация могут попасть в руки мошенников в случае ее взлома.

В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали, чем может быть опасен взлом электронного почтового ящика и как его избежать.

Для получения доступа к электронной почте киберпреступниками используется целый арсенал различных уловок: целенаправленный подбор пароля, пробивы от имени «администрации» или «службы технической поддержки», вирусное заражение устройств (телефона, планшета, ноутбука), кража данных с использованием различных фишинговых рассылок, предлагающих для жертвы «беспрецедентные условия», «только сегодня и только сейчас».

Доступ к почтовому ящику дает злоумышленникам возможность использовать ваши данные в своих целях. Взломав электронную почту, мошенник может:

Разослать письма от вашего имени. Используя список контактов, можно организовать рассылку писем, содержащих все что угодно - от рекламного спама до вредоносных программ, содержащих вирусы.

Шантажировать и использовать личную информацию о вас, ваших близких и знакомых. Сегодня репутационные риски подчас могут быть серьёзнее финансовых потерь.

Попытаться похитить денежные средства, воспользовавшись информацией в электронной почте, связанной с финансами: доступ к электронным кошелькам или номерам банковских карт, данных свидетельства пенсионного страхования, ИНН и т.д.

Взломать аккаунты в социальных сетях, интернет-магазинах, на развлекательных порталах. Особый интерес мошенников представляют крупные ритейл-платформы, к которым привязана ваша банковская карта и отключена двухфакторная авторизация платежей (3D Secure).

Зарегистрироваться от вашего имени на каких-либо площадках, маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах.

Обнаружить взлом электронной почты можно по ряду косвенных признаков. К ним относится наличие в почтовом ящике электронных писем неизвестного происхождения или уведомлений от администрации почтового сервиса о подозрительных входах с нетипичных IP-адресов. Другой тревожный фактор – это жалобы от ваших знакомых о получении спам-сообщений.

Восстановление доступа к взломанному почтовому ящику, смена пароля, настроек почтового ящика и т.д. занимает очень много времени. Чтобы этого избежать, достаточно следовать элементарным правилам безопасности.

Как защитить свою электронную почту:

придумайте различные сложные пароли для всех своих почтовых ящиков;

используйте двухфакторную аутентификацию (привяжите телефонный номер к вашей электронной почте);

не отвечайте на просьбу кого-то из «администрации» сообщить ваш пароль под каким-либо предлогом;

не вводите личные данные при использовании общедоступного Wi-Fi;

установите антивирус с поддержкой сканирования вложений;

заведите отдельную почту для подписок и регистрации в сервисах;

не храните в почте пароли и копии личных документов;

не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в письмах от неизвестных отправителей.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.