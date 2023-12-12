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Чек-лист по выбору подарков. Да, уже пора

Чек-лист по выбору подарков. Да, уже пора

Фото: пресс-служба Tele2

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Новогодние праздники – это традиции. Традиция откладывать покупку подарков до последних выходных декабря, традиция получать подарки, часто как раз те, которые были куплены в последние выходные, традиция готовиться много есть и надеяться на появление новогоднего настроения. Чувствуете? Пора что-то менять.

Составили для вас чек-лист, как не купить лишнего и не забыть про себя в предновогодней суете.

  1. Составьте список всех членов семьи и друзей, кого вы хотите порадовать подарком. Так не будет спонтанных покупок, которые и себе не нужны, и пристроить некому.
  2. Поставьте себе четкий дедлайн по покупке подарков, лучше сделать все до 15 декабря. Потом цены могут вырасти, ассортимент станет не таким интересным, сроки доставки затянутся, а очереди в пунктах выдачи будут измеряться в часах и километрах.
  3. Новогоднее настроение – это ожидание праздника и подготовка к нему. Поиск и выбор подарков без суеты, а значит без стресса и пробок на улицах - всегда комфортнее забега по магазинам в толпе.
  4. Воспользуйтесь ранними скидками и распродажами. В начале декабря многие магазины и интернет-платформы предлагают скидки и специальные предложения. Это отличная возможность сэкономить деньги и приобрести подарки по более доступной цене.
  5. Если видите действительно выгодное предложение, когда сразу устраивают качество, цена и функционал – надо брать. Сбережете не только деньги, но еще время и нервы.

С каждым годом все более востребованными становятся электронные сервисы, сертификаты и подписки. В декабре большинство из них предлагает выгодные условия для новых и действующих клиентов. Среди вариантов подарков:

Подписка на стриминговый сервис или онлайн-кинотеатр. Это отличный вариант для любителей фильмов и сериалов. Выберите платформу с широким выбором контента, телеканалами и эксклюзивными киноновинками. Сейчас есть предложения, позволяющие подключать до 5 устройств одновременно и смотреть фильмы на смартфоне, планшете, ноутбуке, ТВ-приставке и Smart TV.

Доступ к премиальным сервисам – это для себя любимого в первую очередь. Это может быть доступ в вип-зал аэропортов, дополнительные скидки и кэшбеки или специальная телефонная линия, по которой можно решить важные вопросы без долгого ожидания в общем потоке.

Пакеты интернет-трафика, который всегда заканчивается в самый неподходящий момент. Его можно копить, потратить по своему усмотрению или поделиться с друзьями.

Впрочем, все можно объединить в одном подарке для себя любимого или близких и подарить главное: свободу выбора, свободу общения, привилегии премиальных сервисов и все это с 50% скидкой. Только перед новым годом Tele2 заморозила цену на тариф Black. Теперь объем интернет-трафика до 50 ГБ и дополнительный пакет каждые 3 месяца, 1000 минут на звонки по всей России и безлимит на звонки внутри сети. Другие «плюшки»: 1000 фильмов и 100 ТВ-каналов в Wink, эксклюзивные новинки от more.tv, премиальное обслуживание по выделенной линии и все это … со скидкой 50%, а значит по цене обычного тарифа. Главная выгода, которую сразу легко подсчитать, стоимость абонентской платы не изменится до конца 2025 года. Можно подключиться, купив SIM-карту, а можно перейти от другого мобильного оператора со своим номером. Подробности есть на сайте Tele2, главное успеть до конца декабря. Покупка такого подарка в начале декабря позволит сэкономить деньги на 2 года вперед, избежать стресса и насладиться праздниками. Прекрасная новая традиция, верно?

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