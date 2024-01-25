Cбер стал лучшим работодателем для студентов среди российских банков

Сбер стал самым привлекательным работодателем среди банков по мнению российских студентов, согласно результатам опроса платформы по карьерному развитию Changellenge.

Волго-Вятский банк Сбербанка* является партнером более 50 вузов, имеет две совместные образовательные программы и восемь образовательных пространств, где студенты могут непрерывно развивать свои компетенции.

В Сбере стажируются студенты со второго курса очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры («Совместные образовательные программы», «Инклюзия», Sberseasons). В среднем срок стажировок составляет 3‒6 месяцев и 20‒40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются, зарплата стажёра в регионах в прошлом году доходила до 50 000 рублей в месяц (до вычета подоходного налога), на повышенную компенсацию могли претендовать студенты совместных магистерских программ Сбера с вузами, имеющие опыт работы. В 2023 году студенты успешно проходили стажировки по экономическому, юридическому и ИТ направлениям на всех территориях Волго-Вятского банка Сбербанка*, более половины из них в результате стали сотрудниками банка.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Мы с удовольствием знакомимся со студентами и ищем таланты, которые смогут реализовать свой потенциал в нашей компании. Ежегодно принимаем студентов в качестве стажёров, а самые талантливые после обучения успешно вливаются в нашу команду, привнося инновационные подходы и двигая Сбер вперёд. Ко Дню студента мы постарались предоставить молодым людям новые возможности: это и образовательные, и профориентационные, и развлекательные активности. Я желаю студентам сохранить интерес к изучению нового на всю жизнь, чтобы постоянно менять себя и мир вокруг к лучшему».

Кроме этого, для студентов, кто планирует построить собственный бизнес, в Сбере действуют молодежные акселераторы, а для тех, кто мечтает стать программистом, есть возможность обучиться в «Школе 21».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.