«Чаша» стала самой популярной достопримечательностью Татарстана этим летом

Рейтинг любимых мест гостей республики возглавил центр семьи «Казан». Здесь аналитики МегаФона зафиксировали самую высокую долу туристов среди посетителей.

Круглый год республика с её историей и уникальными местами активно принимает гостей из других регионов. Как показывают обезличенные данные оператора, наиболее охотно этим летом и в первые недели осенив популярные места Татарстана приезжали жители Москвы, Нижегородской области, Башкирии, Удмуртии и Свердловской области.

У достопримечательностей республики можно было встретить как местных жителей, так и приезжих — в среднем их соотношение примерно равно. Но вблизи отдельных туристических объектов «гостевой» трафик взлетает выше.

Вот как выглядит топ‑10 самых популярных локаций по итогам лета и начала осени:

Центр семьи «Казан» — здесь доля приезжих составила более 67%; Казанский Кремль — 66%; Дворец земледельцев — 65%; Болгар — 62%; Аквапарк «Ривьера» — 59%; Центральная пешеходная улица Казани — Баумана — 58%; Голубые озера — 49%; Старо-Татарская слобода — 48%; Раифский монастырь — 47%; Набережная озера Кабан — 44%

В рейтинге по доле скачанных данных лидирует «Ривьера». Суммарно жители и гости республики прокачивают вблизи достопримечательностей порядка 115 ТБ в месяц — такого объёма хватило бы, чтобы 28 тысяч раз посмотреть фильм «Турист» в HD‑качестве. Они часто пользовались онлайн‑картами и делились фото и видео с помощью мессенджеров: на путешественников в среднем пришлось37% мобильного интернета, использованного в знаковых местах.

Второй год подряд пик активности приходится на сезон отпусков — июль и август. Искать информацию об увиденных красотах и делиться впечатлениями гости предпочитают ближе к обеду — с 12:00 до 14:00.

«Сложно представить комфортное путешествие без связи. Работая над развитием сети, мы уделяем значительное внимание популярным туристическим маршрутам. Из недавних проектов —строительство и запуск базовых станций в Местечке Раифа, вблизи озера Кабан, в Казанском планетарии и остальной территории астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.