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Брокеры ВТБ и банка «Открытие» начали процесс объединения

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ВТБ (брокер «ВТБ Мои Инвестиции») и «Открытие Брокер» начали подготовку к интеграции клиентов «Открытие Брокер» в ВТБ. Ее планируется завершить в январе 2024 года. Для максимального комфорта клиентов миграция планируется бесшовной. В случае получения согласия клиентов «Открытие Брокер» перевод произойдет автоматически.

Гарантами сохранности активов выступают ВТБ и «Открытие Брокер». Активы переводятся в российской депозитарной инфраструктуре.

Интеграция состоит из нескольких этапов. Первый – публикация изменений в регламент и предоставление клиентам «Открытие Брокер» подробной информации об этом. До конца года «Открытие Брокер» направит предложение о переводе в ВТБ. В случае согласия дополнительные действия предпринимать не нужно. Перевод активов будет организован в конце декабря. Завершить перевод планируется в январе 2024 года, тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.

«Мы с большой ответственностью подходим к интеграции клиентов «Открытие Брокер» и сделаем всё, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке. Ключевой принцип, которого мы будем придерживаться в ходе интеграции – сохранить или улучшить инвестиционные условия брокерского обслуживания. Совместно с «Открытие Брокер» мы разработали тарифы, которые позволят обеспечить аналогичные условия для пришедших к нам инвесторов. Они получат доступ к экспертизе, продуктам и сервисам брокера «ВТБ Мои Инвестиции», а также высокий уровень обслуживания», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем ВТБ и «Открытие Брокер». Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые», – сообщил руководитель «Открытие Брокер» Александр Дубров.

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» предоставляет полный спектр брокерских операций на российском рынке – торговля ценными бумагами, иностранными валютами, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами. Также инвесторам станут доступны опции, которые позволяют адаптировать работу в соответствии с запросами клиента, включая:

· удобное мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», неоднократно признанное лучшим на рынке;

· инвестиционное консультирование (Advisory и Advisory Pro);

· робот-советник, позволяющий в том числе инвестировать с помощью искусственного интеллекта;

· Индекс ВТБ, определяющий настроения клиентов на рынке

· «Счет в плюсе», позволяющий копить и инвестировать одновременно благодаря регулярным автоматическим платежам;

· Школа инвестора (обучающие курсы по инвестициям).

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