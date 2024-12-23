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Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране

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38% опрошенных собираются отправиться в поездку всей семьей

Более 79% казанцев, планирующих поездки на новогодние праздники, отдают предпочтение внутреннему туризму. Причем схожие планы как у старшего, так и у молодого поколения. Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Среди наиболее востребованных направлений для путешествий по России у жителей Казани лидируют Москва – в столицу планируют отправиться 21% респондентов, Великий Устюг (18%) и Калерия (14%). Также весьма популярны Санкт-Петербург и Черноморское побережье, их выбрали для зимнего отдыха 11% и 10% казанцев соответственно. Однако горнолыжные курорты, такие как Роза Хутор, Шерегеш и Архыз, привлекают лишь 4% респондентов. А самыми востребованными зарубежными направлениями оказались Беларусь (23%), ОАЭ (13%), Турция (11%) и Абхазия (11%).

Большинство, 87% опрошенных жителей Казани, предпочитает познавательный и развлекательный отдых — например, с экскурсиями. Лишь 6% казанцев используют каникулы для поездок к друзьям и близким, а 4% хотят зимой наоборот оказаться в тёплых краях и отдохнуть на море.

В целом путешествовать в новогодние праздники по стране планирует 80% опрошенных россиян. Среди наиболее востребованных направлений лидируют Москва — в столицу планируют отправиться 19% респондентов, Санкт-Петербург (13%) и Черноморское побережье (12%). Также весьма популярны Карелия и Великий Устюг, их выбрали для зимнего отдыха 11% и 10% россиян соответственно. Горнолыжные курорты, такие как Роза Хутор, Шерегеш и Архыз, привлекают 8% респондентов. А самыми востребованными зарубежными направлениями оказались Беларусь (15%), Абхазия (11%) и Египет (10%).

Ключевым критерием при выборе направления отдыха для 65% участников опроса является бюджет. Так, 53% респондентов планируют расходы на поездку в пределах 30 тыс. рублей. Чуть меньше четверти, 24% опрошенных, готовы потратить от 51 до 100 тыс. рублей, а 16% закладывают более крупные суммы.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:
«Новогодние праздники — это время, когда многие россияне планируют поездки по стране, чтобы провести время с семьёй, посетить достопримечательности или просто сменить обстановку. Для 15% участников опроса, это уже ежегодная традиция. При этом половина путешественников, принявших участие в исследовании, признались, что испытывают опасения перед отъездом. Так, 37% боятся столкнуться с мошенниками или кражей, 33% не уложиться в запланированный бюджет. Ещё 27% переживают из-за возможных травм или заболеваний, и столько же боятся плохой погоды, которая помешает реализовать все задуманные планы на отдых».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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