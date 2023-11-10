Больше 3,5 млрд бонусов СберСпасибо получат покупатели Мегамаркета с подписками СберПрайм и СберПрайм+ за первые трое суток акции «Зелёный день»

Выгодная распродажа на маркетплейсе продлится до 12 ноября включительно



Больше 3,5 млрд бонусов СберСпасибо получат в виде кешбэка клиенты Сбера за заказы на маркетплейсе Мегамаркет. Это итоги первых трёх суток Зелёного дня.

В этом году в честь дня рождения Сбера Зелёный день на маркетплейсе проходит с 6 по 12 ноября включительно. С 6 по 8 ноября скидками и акциями могли воспользоваться клиенты банка с подпиской СберПрайм и СберПрайм+. А с 9 по 12 ноября выгодные предложения доступны всем пользователям Мегамаркета.

За первые трое суток распродажи пользователи с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ сделали сотни тысяч заказов. Самой популярной по числу заказанных товаров стала категория «Супермаркет», а в денежном эквиваленте лидировала «Бытовая техника». Самым популярным товаром среди бытовой техники стали умные телевизоры Sber. На втором месте по продажам оказались две популярные модели айфона. При этом телевизоры заказывали на Мегамаркете в 2,7 раза чаще, чем смартфоны.

Категория «Товары для животных» в первые дни распродажи также пользовалась популярностью, а самым часто заказываемым товаром стал корм для кошек.

Акция «Зелёный день» продлится до 12 ноября. Выгодные предложения распространяются на огромный ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнёров: потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, выгодные предложения на Мегамаркете, в СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайл, СберПраво и других компаниях.

Всеми скидками и предложениями можно воспользоваться в приложении СберБанк Онлайн, на сайте акции, сайтах и мобильных приложениях партнёров. Ожидается, что удачные покупки в Зелёный день совершат миллионы клиентов Сбера и его компаний-партнёров.

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят уникальные выгодные предложения для своих клиентов и всех жителей России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера — СберКот. Он изучил все технологии и сервисы Сбера и, как настоящий кот, отлично разбирается в самом лучшем и вкусном.

