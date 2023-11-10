Важное в РТ
· Служба новостей

Больше 3,5 млрд бонусов СберСпасибо получат покупатели Мегамаркета с подписками СберПрайм и СберПрайм+ за первые трое суток акции «Зелёный день»

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KSDpd

Выгодная распродажа на маркетплейсе продлится до 12 ноября включительно

Больше 3,5 млрд бонусов СберСпасибо получат в виде кешбэка клиенты Сбера за заказы на маркетплейсе Мегамаркет. Это итоги первых трёх суток Зелёного дня.

В этом году в честь дня рождения Сбера Зелёный день на маркетплейсе проходит с 6 по 12 ноября включительно. С 6 по 8 ноября скидками и акциями могли воспользоваться клиенты банка с подпиской СберПрайм и СберПрайм+. А с 9 по 12 ноября выгодные предложения доступны всем пользователям Мегамаркета.

За первые трое суток распродажи пользователи с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ сделали сотни тысяч заказов. Самой популярной по числу заказанных товаров стала категория «Супермаркет», а в денежном эквиваленте лидировала «Бытовая техника». Самым популярным товаром среди бытовой техники стали умные телевизоры Sber. На втором месте по продажам оказались две популярные модели айфона. При этом телевизоры заказывали на Мегамаркете в 2,7 раза чаще, чем смартфоны.

Категория «Товары для животных» в первые дни распродажи также пользовалась популярностью, а самым часто заказываемым товаром стал корм для кошек.

Акция «Зелёный день» продлится до 12 ноября. Выгодные предложения распространяются на огромный ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнёров: потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, выгодные предложения на Мегамаркете, в СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайл, СберПраво и других компаниях.

Всеми скидками и предложениями можно воспользоваться в приложении СберБанк Онлайн, на сайте акции, сайтах и мобильных приложениях партнёров. Ожидается, что удачные покупки в Зелёный день совершат миллионы клиентов Сбера и его компаний-партнёров.

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят уникальные выгодные предложения для своих клиентов и всех жителей России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера — СберКот. Он изучил все технологии и сервисы Сбера и, как настоящий кот, отлично разбирается в самом лучшем и вкусном.

Реклама. ПАО Сбербанк

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

фирма по борьбе с насекомыми

Новости Татарстана

день назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Спортивные новости Казани

3 дня назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

ремонт обогрева заднего стекла автомобиля в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе

Новости Татарстана

день назад

В Казани отменили концерт тиктокера после конфликта с Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанский комик рассказал об угрозах из-за шутки про Шамана

Новости Казани

4 часа назад

В Казани один из ресторанов принес публичные извинения бойцам СВО, которых не пустили в заведение из-за военной формы
Лонгриды
2 дня назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

26 минут назад

Фигуристы недовольны условиями проживания в Казани

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

56 минут назад

Федотов возглавил пьедестал Гран-при России в Казани

Новости Татарстана

час назад

В КФУ огромная очередь на встречу с Дмитрием Пучковым
В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили
Новости Казани
10 часов назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Новости Казани

час назад

Казань попала в ТОП-3 лучших городов РФ для построения карьеры

Новости Татарстана

час назад

Первый гуманитарный груз для жителей Газы от Казани прибыл в Каир

Новости Татарстана

2 часа назад

Ресторан «MёD» извинился перед бойцами, которых отказались пускать в заведение
Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани