Более половины россиян убеждены, что дополнительные навыки помогут молодёжи повысить благосостояние в будущем

Больше половины (58%) россиян убеждены, что обучение дополнительным навыкам в молодости поможет в будущем повысить уровень благосостояния. Это выяснили СберСтрахование жизни вместе с Rambler&Co накануне Всемирного дня навыков молодежи, который ежегодно отмечается 15 июля. Опрос проводился в июле на ресурсах медиахолдинга, в нём приняли участие около 111,3 тыс. пользователей.

Как показало исследование, 62% россиян считают, что молодёжи прежде всего надо развивать soft skills (гибкие навыки). Из них 36% убеждены в необходимости обучиться гибкому, творческому и критическому мышлению, 26% считают важным навык социального интеллекта (коммуникабельность, грамотная речь, этикет), а 25% уверены, что большую роль играет финансовая грамотность (ведение бюджета, расходов).

Кроме того, 7% россиян считают, что в мире стремительно развивающегося интернета особое значение имеет навык медиаграмотности — умение использовать возможности социальных медиа для достижения своих целей. А 6% респондентов советуют научиться тайм-менеджменту, чтобы грамотно управлять личным временем.

Среди молодёжи сегодня большой популярностью пользуются дополнительные курсы по IT и интернет-технологиям (программирование, IT, веб-дизайн, SMM) — так считают 35% опрошенных. На втором месте (22%) — изучение иностранных языков, на третьем (19%) — профессиональный спорт, четвёртом (14%) — игра на музыкальных инструментах, пятом и шестом (по 5%) — рисование и шахматы.

58% россиян считают, что дополнительное образование и навыки, полученные в молодости, положительно скажутся на уровне благосостояния в будущем. 37% ответили, что так происходит не всегда и лишь 5% не согласились с этим мнением.

Большинство респондентов также уверены, что повысить благосостояние молодёжи поможет карьера. 57% придерживаются этого мнения, отмечая, что при этом работа не должна мешать обучению. Треть (32%) убеждена: начинать зарабатывать деньги нужно в молодом возрасте. Однако каждый девятый (11%) считает, что сначала нужно получить образование, а уже потом строить карьеру.

Наталья Тарасова, начальник Управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни: «Больше половины россиян подтвердили, что дополнительное образование и навыки оказывают огромное влияние на уровень благополучия и успеха в будущем. В условиях быстро развивающихся технологий, появления новых профессий и программ образования, молодое поколение нуждается в поддержке. Поэтому крайне важно предоставлять им возможности для личностного роста. СберСтрахование жизни в рамках ESG-стратегии уделяет особое внимание образовательному аспекту молодёжи. Компания на добровольной основе проводит для школьников обучающие вебинары и офлайн лекции по финансовой грамотности, а также поддерживает лучших студентов страховых и экономических специальностей. Самые активные участники курсов проходят в компании стажировку и обучаются навыкам успешного собеседования».

Опрос показал, что большая часть более взрослых россиян желает позаимствовать навыки у современного поколения. Так, 33% опрошенных хотели бы научиться у молодёжи быстрому осваиванию технологий, 14% — быстрой адаптации к изменениям и событиям, 11% — быстрой обработке информации, скорости принятия решений и новым выражениям. При этом 42% респондентов заявили, что не отстают от молодёжи.

Также 60% россиян сообщили, что в молодости посещали кружки, репетиторов и дополнительные курсы. При этом 40% признались, что обучались только в рамках школьной или студенческой программы.