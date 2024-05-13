Более половины казанцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем

Большинство жителей Казани (66%) идут в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ в ходе совместного опроса*. 33% респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 21% – при острой боли, 12% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. 17% казанцев обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. И еще 17% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики.

Результаты опроса показывают, что жители Казани откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого – нехватка времени: так ответили 22% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, – отсутствие ярко выраженных симптомов болезни (19%), страх выявить серьезное заболевание (17%), незнание, к какому врачу обратиться (14%), недоверие к врачам (10,5%), отсутствие записи на прием к нужному специалисту (9%), предпочтение лечиться самостоятельно, в т. ч. народными методами, – 5%, боязнь врачей (ятрофобия) – 3,5%.

Чаще всего казанцы обращаются к стоматологам (31%), терапевтам (15,5%), гастроэнтерологам (13%), хирургам, неврологам, лорам и офтальмологам (по 7%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.

«Мы видим, что россияне все чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд рублей – на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, «не дожидаясь перитонита», пока присуща не всем жителям нашей страны», – подчеркнул Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

«Узнать о вероятности развития того или иного заболевания можно заранее, сделав генетический чекап, результаты которого не меняются на протяжении всей жизни. Как мы выяснили, около половины (45%) респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. 17% участников опроса осведомлены об этом, но не предпринимают никаких действий. Больше четверти (28%) из тех, кто делал ДНК-тест, знают о возможных рисках и регулярно следят за состоянием своего организма, чтобы предотвратить развитие патологий, к которым они склонны, еще 10% делают это не всегда, – говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь». – Мы рекомендуем регулярно проходить диспансеризацию, а также сделать генетический тест, чтобы своевременно выявить факторы риска. Все эти исследования входят в программы накопительного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь»».

*Опрос проводился с 8 по 12 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1276 жителей России из всех федеральных округов, 61% – мужчины, 39% – женщины.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» создана в 2019 году. По итогам 2023 года компания занимает 4 место среди крупнейших страховщиков жизни. Страховщик специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. Надежность страховщика подтверждается рейтингами российских агентств Эксперт РА (ruAA) и НКР (AA+.ru). Компания обладает наивысшим уровнем качества услуг клиентского сервиса по версии аналитического центра «БизнесДром». www.rgsl.ru