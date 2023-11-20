Более 90 застройщиков на территории Волго-Вятского банка Сбербанка предложили скидки на квартиры

До 30 ноября можно приобрести квартиру с дополнительной скидкой до 5%



Скидку до 5% могут получить покупатели квартир в республиках Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Татарстана, Пермского края, Нижегородской, Владимирской и Кировской областей. Акция приурочена к Дню рождения Сбера и продлится до 30 ноября. Скидка доступна при оформлении заявки на сайте и в приложении Домклик Сбера.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Вопрос развития жилищного строительства и доступности жилья для Сбера является одним из ключевых приоритетов. При поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка с начала этого года построено и находится в стадии строительства 574 жилых комплекса. Около 120 тысяч семей обрели своё жильё с ипотекой банка. Наряду с программами господдержки в ряде регионов действуют свои региональные программы по ипотеке для многодетных семей, медработников, педагогов, ИТ специалистов. И, конечно, в честь Дня рождения Сбера наши партнёры предлагают скидку до 5% в 116 жилых комплексах. В прошлом году акция действовала 3 дня и вызвала большой интерес, поэтому в этом году мы договорились с застройщиками о ее продлении до конца ноября, чтобы была возможность принять важное решение без спешки».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Подробную информацию об организаторах акций, правилах участия и сроках проведения читайте на сайтах: https://domclick.ru/search?deal_type=sale&category=living&offer_type=complex&offset=0&is_green_day=1

и https://blog.domclick.ru/home/post/zelenyj-den-pravila-akcii?erid=LjN8KYw9d

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