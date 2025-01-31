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Более 43 миллионов автоплатежей совершили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка в 2024 году

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Более 90% платежей с помощью услуги приходилось на оплату ЖКУ (44%) и сотовую связь, интернет и ТВ (49%).

Жители регионов оценили удобство сервиса, воспользовавшись им более 12 млн раз в Нижегородской области, свыше 8,6 млн раз в Пермском крае и около 5 млн раз в Республике Татарстан.

Количество автоплатежей в Удмуртской Республике превысило 4,3 млн, в Чувашской Республике — 3,7 млн, во Владимирской области — 3,6 млн, в Кировской области — 2,8 млн, в Республике Марий Эл — 1,6 млн, а в Республике Мордовия — 1,3 млн.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Автоплатежи — это не просто экономия времени, это ваш личный финансовый помощник, который берет на себя заботу о регулярной оплате счетов, позволяя вам сосредоточиться на том, что действительно важно. С услугой можно забыть о необходимости ежемесячно проверять счета и оплачивать их вручную. Автоматизация платежей делает жизнь проще и удобнее, оставляя больше возможностей для семьи, работы, хобби. И мы видим, что сервис стал неотъемлемой частью повседневной жизни для многих наших клиентов».

Светлана, клиент Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Автоплатежи стали для меня настоящим открытием. Раньше приходилось постоянно помнить о сроках оплаты коммунальных услуг, интернета, мобильной связи и других регулярных расходов. Теперь все эти заботы ушли в прошлое. Я настроила автоплатежи через приложение Сбербанка, и мои счета оплачиваются автоматически, без моего участия. Это удобно и экономит массу времени».

С помощью сервиса клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка оплачивают услуги более 9,5 тысяч организаций ежемесячно. Банк заранее направляет для проверки уведомление с предстоящей суммой и датой оплаты. Платёж легко отменить в приложении СберБанк Онлайн или по СМС.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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