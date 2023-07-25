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Более 4 550 га леса посадили волонтёры Волго-Вятского банка Сбербанка с начала года в регионах Приволжья

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Сбер активно участвует во всероссийских экологических акциях «Сад памяти», «Посади лес», «Сохраним лес» и многих других. С начала года в ходе проведенных мероприятий высажено более 1,2 млн деревьев на площади более 4550 га в регионах Волго-Вятского банка. Работа продолжится, и уже осенью волонтеры Сбера вновь приступят к посадкам деревьев.

3 года назад Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк* запустил масштабную программу лесовосстановления. Проект «Лес, живи!» – это комплексная программа по посадке деревьев, целью которой является лесовосстановление, проведение компенсационных посадок деревьев совместно с клиентами – юридическими лицами, проведение мероприятий по уходу за насаждениями и вовлечение в экомероприятия как можно большего количества людей из разных социальных групп – представителей бизнеса, власти, школьников, студентов, пенсионеров. Эта системная работа проходит под эгидой масштабной ESG-программы «Сберегаем вместе».

В 2021 году на сэкономленные от потребления бумаги средства Сбер запустил собственную Программу компенсации углеродного следа. До конца 2023 года совместно с экологическим движением «ЭКА» планируется высадить более 1 млн. деревьев на территории нашей страны. Весной этого года в регионах Волго-Вятского банка высажено 34 тыс. деревьев.

И уже не в первый раз волонтёры Сбера присоединились к масштабной международной акции «Сад Памяти» в Чувашии, Татарстане, Марий Эл, Кировской области и других регионах. Сбер — генеральный партнёр этой акции, благодаря которой в России и за рубежом ежегодно высаживается более 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В регионах Волго-Вятского банка в рамках акции высажено более 100 тыс. деревьев.

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер внимательно относится к проблеме влияния хозяйственной деятельности и пожаров на сокращение леса. К сожалению, площадь лесных пожаров только в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка за последние 2 года увеличилась вдвое: в 2021 – 8000 га, в 2022 – 15000 га). При этом, естественное восстановление лиственного леса занимает 30-40 лет, хвойного – 150-200 лет. Эффект от посадок, в которых принимают участие волонтеры Сбера, будет виден через десятилетия. Мы закладываем фундамент здорового будущего для наших детей, и это – первый и главный результат. В акциях принимают участие не только сами сотрудники, но и их семьи, то есть, мероприятия выполняют и образовательную миссию».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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