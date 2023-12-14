Более 2,2 тыс. сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка приняли участие в волонтерских проектах

Волонтерство и реализация социально-значимых инициатив – неотъемлемая часть корпоративной культуры Сбера

Волго-Вятский банк Сбербанка подвел итоги работы волонтерского направления. В 2023 году количество добровольцев Сбера в республиках Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Кировской и Владимирской областях достигло 2225 человек.

С начала года волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка оказали помощь 28 детским домам. В следующем году в фокусе команды – комплексное сопровождение учреждения, начиная от полноценного ремонта и заканчивая спортивными и профориентационными мероприятиями для детей, обучением педагогического состава современным образовательным трендам.

В рамках еще одной якорной инициативы Сбера – когнитивных тренингах для старшего поколения «Деменция.net» – на территории Волго-Вятского банка Сбербанка прошло 85 встреч с участием 1300 человек. По всей стране при участии волонтеров Сбера реализуются и другие проекты: «Финансовая грамотность» для более чем 2 тыс. воспитанников из 63 детских домов, 161 акцию провели волонтёры донорства костного мозга, более 400 тыс. деревьев в этом году высадили эковолонтёры. Проекты с участием волонтёров позволяют компании вносить существенный социальный вклад на уровне всей страны: более десяти проектов имеют статус партнёров национальных проектов России, а сам Сбер признан лидером национальной премии «Наш вклад». Всего за 2023 год волонтеры Сбера реализовали 750 проектов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Волонтерство и реализация социально-значимых инициатив – неотъемлемая часть корпоративной культуры Сбера. Мы выступаем за устойчивое развитие наших регионов в содружестве с Правительственными институтами и крупными волонтерскими организациями и верим, что каждый человек может стать источником и центром позитивных изменений. Это позволяет каждый год масштабировать наши проекты: привлекать новых участников, расширять географию их проведения и увеличивать число людей, получивших безвозмездную помощь наших коллег».

Развитию волонтёрства в стране способствует и проект «Сберегаем вместе» — комплекс офлайн- и онлайн-активностей, вовлекающих россиян в ESG-повестку и устойчивые практики. В этом году проект победил в номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения» ежегодного всероссийского конкурса ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности». Ключевой элемент — цифровая платформа «Сберегаем вместе», навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству. За два года на платформу и сопутствующие онлайн-каналы привлечено около 2 млн пользователей. Для волонтёров этой осенью Сбер запустил на платформе «зелёную афишу» — удобный календарь поиска экологических и социальных мероприятий и регистрации на них.

В ноябре 2023 года волонтёры банка вступили в Национальный совет по корпоративному волонтёрству. Участие в Совете позволяет реализовывать социальные, экологические, благотворительные инициативы совместно с другими крупнейшими компаниями. Также при поддержке Совета создаются площадки для обмена экспертизой и опытом в сфере добровольчества на региональном уровне. На сегодняшний день членами Национального совета по корпоративному волонтёрству являются 326 компаний из 35 регионов страны.