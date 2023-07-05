Более 2 млн клиентов входят в ВТБ Онлайн по биометрии

Авторизацию по биометрии при входе в ВТБ Онлайн на сайте подключили более 2 млн клиентов ВТБ, это более 50% всей ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн на сайте. В целом при помощи отпечатка пальца или снимка лица ежемесячно совершается более 10 млн авторизаций в сервисе.

«Возможность авторизации по биометрии однозначно доказала свою популярность среди клиентов — в 2023 году ее используют в 2 раза чаще, чем в прошлом. Мы запускали опцию, понимая, что это в разы упростит вход в онлайн-банк, сократит время на решение повседневных рутинных задач и сделает управление финансами еще доступнее. Более половины пользователей ВТБ Онлайн на сайте подключили биометрию всего за год работы сервиса, что говорит о ее высокой востребованности среди аудитории наших цифровых проектов», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Авторизация по биометрии отменяет необходимость все время вводить пароль, дожидаться СМС-кода и использовать клавиатуру смартфона для ввода данных вручную. С помощью одного действия (отпечатка пальца или изображение лица) можно в три раза быстрее войти в учетную запись, провести операции или проверить свои финансы.

Подключить вход по биометрии в ВТБ Онлайн на сайте можно, нажав «Использовать» на специальном баннере, который автоматически появится после входа в сервис привычным способом. Если на главном экране мобильного устройства установлена иконка ВТБ Онлайн и подключена авторизация по биометрии, вход займет несколько секунд. Сервис авторизации абсолютно безопасен, поскольку все биометрические данные хранятся только на устройстве пользователя, и эта информация не передается в банк.

ВТБ постоянно улучшает цифровой банк ВТБ Онлайн. Пользователи могут оплачивать услуги по QR-коду, видеть и управлять онлайн-подписками через СБП, а также подключать дополнительные настройки безопасности, вести бизнес через личный кабинет самозанятого, контролировать пенсию и получать социальные выплаты. Сервис позволяет легко установить лимиты на переводы, скрыть разделы с продуктами на главном экране, оперативно делиться номерами телефонов мошенников через чат-бот.