Более 18 тысяч татарстанских предпринимателей стали клиентами Сбера в 2024 году

Более 18 тысяч предпринимателей стали клиентами Сбера в Татарстане в 2024 году.

Из них, свыше 7 тысяч клиентов являются начинающими предпринимателями, при этом 40 % открыли свое дело, используя сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета».

Стоит отметить, 80 % от количества новых зарегистрированных бизнесов составляют индивидуальные предприниматели, а общества с ограниченной ответственностью — 20 %.