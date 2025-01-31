Более 18 тысяч татарстанских предпринимателей стали клиентами Сбера в 2024 году
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Более 18 тысяч предпринимателей стали клиентами Сбера в Татарстане в 2024 году.
Из них, свыше 7 тысяч клиентов являются начинающими предпринимателями, при этом 40 % открыли свое дело, используя сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета».
Стоит отметить, 80 % от количества новых зарегистрированных бизнесов составляют индивидуальные предприниматели, а общества с ограниченной ответственностью — 20 %.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сбер поддерживает предпринимателей не только на старте, но и в дальнейшем развитии, обеспечивая потребности в финансировании и облегчая трудозатраты при помощи технологичных решений. Кроме этого, банком разработано шесть различных отраслевых решений в интернет-банке СберБизнес, бизнесу доступны цифровые приложения для коммерческой недвижимости, транспорта, розничной торговли и других отраслей».
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