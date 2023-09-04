Более 1 тыс. операторов подключились к агрегатору ресурсов для межоператорского взаимодействия

Платформа межоператорского взаимодействия, которую билайн бизнес запустил в начале 2020 года, на данный момент насчитывает более тысячи пользователей.

Платформа позволяет арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи. Сервис не является коммерческим, и им могут воспользоваться все операторы связи, включая региональных и международных игроков.

За время развития продукта были обновлены разделы «Лоты» и «Предложения»: в лоте увеличено поле для просмотра комментариев, а также добавлены контакты менеджера билайн, сопровождающего проект. Кроме того, появился раздел «Что нового», содержащий новости об обновлениях системы; расширены возможности работы с вложениями к коммерческим предложениям: теперь есть пояснения для некоторых полей, которые можно увидеть при нажатии на символ «?»; появилась возможность удаления присоединенных файлов.

Согласно нашему исследованию, оценка агрегатора ресурсов по SUS (System Usability Scale) среди внутренних пользователей составляет 84 балла, а среди внешних пользователей — 73 балла. Показатель общей эффективности взаимодействия с интерфейсом при работе в агрегаторе среди внутренних пользователей составляет 93 балла, среди внешних — 76 баллов.

Лилия Павлова, руководитель службы по аренде сетевых ресурсов ПАО «Вымпелком»: «С момента запуска в 2020 году сервис модернизировался и адаптировался под нужды пользователей. Сегодня компания размещает более 2 тыс. лотов в месяц по всей России. Результаты проведенного нами исследования позволили сделать вывод, что пользователи довольны продуктом и замечают изменения в нем. Вместе с тем, были выявлены и проблемы, с которыми сталкивались пользователи в своей ежедневной работе. Указанные недочеты были исправлены в последних обновлениях. Мы продолжаем улучшать свой продукт и будем рады отзывам от существующих и новых пользователей».

Подключиться к платформе можно оставив заявку на услугу через сайт билайн бизнес в разделе «Операторам связи».

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