Благотворительная программа ВТБ «Мир без слез» пройдет в 15 регионах России

В рамках собственной благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» в этом году банк передаст инновационное медицинское оборудование больницам-партнерам в 15 регионах.

«Передача оборудования медицинским центрам – главная задача программы, но не менее важно для нас – поддержать маленьких пациентов, скрасить их пребывание в больницах, поднять настроение и приблизить выздоровление, поэтому в этом году в гости к ребятам отправятся вместе со спектаклем о финансовой грамотности персонажи из передачи «Спокойной ночи, малыши!», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Первое представление прошло в Детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского.

«Мы сотрудничаем с ВТБ уже 14 лет. За это время вместе мы помогли множеству детей. Я имею в виду не только оборудование – за годы проведения программы ребята стали участниками праздников и новогодних акций. Такие активности играют очень важную роль в выздоровлении – они создают позитивный настрой, который так необходим детям в период прохождения лечения», – главный врач больницы им. Г.Н. Сперанского Иван Афуков.

Программе «Мир без слез» в этом году исполняется 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. В 2024 году инновационное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 регионах России.

Справка :

Социальная ответственность ВТБ — часть ДНК бизнес-структуры Банка. ВТБ оказывает широкое содействие повышению качества жизни граждан через поддержку благотворительных и спонсорских проектов в рамках шести целевых программ: «Спортивная страна», «Патриотизм и традиции страны», «Культурная страна», «Здоровая страна», «Образованная страна», «Деловая страна».

ВТБ уделяет большое внимание поддержке семей и реализует социальные инициативы в этом направлении. В их числе «Социальный калькулятор», помогающий рассчитать положенные семье социальные выплаты, онлайн-распоряжение материнским капиталом на погашение ипотеки, программа поддержки здоровья «Мать и дитя», программа страхования всех детей в семье на случай критических заболеваний и другие. По результатам 2023 года количество людей, получающих социальные выплаты через ВТБ, увеличилось в 1,5 раза и достигло 800 тысяч человек.